Vaktmästare/Fastighetsskötare
Stefan Welins Kusttjänst AB / Fastighetsskötarjobb / Kramfors Visa alla fastighetsskötarjobb i Kramfors
2026-07-21
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
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Lön: enligt avtal
Tillsättningstdatum: snarast
KVALIFIKATIONER
ARBETLIVSERFARENHETER:
MERITERANDE
Erfarenhet efterfrågas
KÖRKORT: krav på B-körkort
SPRÅK: svenska
KOMPETENSER
MERITERANDE
Viss el
Fastighetsskötsel/underhåll
Erfarenhet av lantbruk
VVS
OM OSS
Sw Kusttjänst AB är ett lokalt privat företag med ca 25 fastigheter/ ca 125 lägenheter i Kramfors med omnejd.
Företaget startades 2011
Vi söker nu en ny fastighetsskötare
OM ARBETET
Arbetet är en heltidstjänst med arbetstid måndag till fredag 7.00 – 16.00. Det kan i enstaka fall behövas utryckning utanför ordinarie arbetstid, men då enligt överenskommelse.
Du kommer att jobba mycket ensam med eget ansvar, därför är det önskvärt att du har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande erfarenhet
Arbetsuppgifter som kan förekomma är bl.a
• Snöskottning/halkbekämpning på vintern och gräsklippning på sommaren
• Kontakt med hyresgäster vilket kräver god kunskap i svenska både i tal och skrift
• Löpande underhåll och reparation av fastigheter
• Lokalvård i våra trapphus och tvättstugor
• Snickeriarbete och måleri
• Viss el och VVS
Dagarna kan bestå av varierande arbetsuppgifter vilket kräver att du är flexibel
OM DIG
Vi söker dig som är
• Flexibel (varierande arbetsuppgifter)
• Praktiskt lagd/ händig
• Serviceinriktad (kräver social kompetens och god kunskap i svenska, både i tal och skrift)
• Har god arbetsmoral
• Initiativtagande, självständig och driftig ( mycket ensamarbete)
• God fysik då tunga lyft kan förekomma i arbetet
• Meriterande om du har kunskap inom el och VVS
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbetsuppgifter
• Problemlösningsorienterad
B-körkort är ett krav då fastigheterna ligger på avstånd från varandra, så bil behövs vid förflyttning
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi söker i första hand dig som kan jobba heltid men även deltid kan vara intressant om rätt person dyker upp
Är du intresserad skickar du en
• Presentation av dig själv
• CV
• Tidigare erfarenhet
• Referenser
• Kontaktuppgifter
till swkusttjanstab@gmail.com
(endast mailsvar)
Ev frågor besvaras också via denna mail
Intressanta kandidater kontaktas löpande för en intervju via telefon och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum för annonsering.
Provanställning 6 månader med start enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 260807 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: swkusttjanstab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stefan Welins Kusttjänst AB
(org.nr 556837-6478)
Kolbacksvägen 2 (visa karta
)
872 32 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008373