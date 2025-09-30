Vaktmästare/fastighetsskötare
Vaktmästare/fastighetsskötare till Montessoriskolan Regnbågen
Vi söker dig som vill vara en viktig del av vår skolgemenskap!
Som vaktmästare hos oss får du en varierad och meningsfull vardag där du bidrar till att skapa en trygg, fungerande och trivsam miljö för både elever och personal. Vår skola består av förskola och grundskola år F-6 samt fritidshem. Vi är en liten verksamhet med ca 80 barn i förskolan och ca 115 elever i skolan. vilket innebär att du blir en välkänd och uppskattad person i verksamheten. Vi söker nu en vaktmästare som med ansvarstagande, problemlösningsförmåga och god service bidrar till en trygg och fungerande förskolemiljö. Som vaktmästare är du en viktig del av förskolans dagliga verksamhet. Du arbetar nära förskolepersonal och ledning och ansvarar för att våra lokaler, utrustning och miljö fungerar som de ska. Du är även en nyckelperson i skolans arbete med arbetsmiljö, brandskydd och hållbarhet.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Dagligt underhåll av skolans lokaler och utemiljö
Mindre reparationer och tillsyn av teknisk utrustning
Delta i skyddsronder och systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Mindre underhåll av värme-, ventilations- och elsystem (inom behörighetsgräns).
Delt i skolans miljöarbete och arbeta aktivt med återbruk och hållbara lösningar
Beställning och mottagning av varor
Kontakt med externa leverantörer och fastighetsägare
Ansvar för nycklar, larm och säkerhetsrutiner
Stöttning vid skolans evenemang och aktiviteterKvalifikationer
Erfarenhet av praktiskt arbete, gärna inom fastighetsskötsel eller liknande
Har dokumenterad erfarenhet som vaktmästare eller från liknande praktiskt yrke, alternativt har en relevant yrkesutbildning och är villig att växa in i rollen
Har god materialkännedom samt grundläggande kunskaper i snickeri, målning och enklare reparationer ·
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Grundläggande IT-kunskaper (t.ex. e-post, felanmälan online)
B-körkort för manuellt växlad bil
Vi erbjuder:
En arbetsplats med nära kontakt till elever och personal
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner
En trygg anställning med kollektivavtal
Stöd från ett engagerat team
Tjänsten är på 75% och tillsätts enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Rektor
Annika Jönsson annika.jonsson1@folkuniversitetet.se 0480-432222 Jobbnummer
9534171