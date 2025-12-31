Vaktmästare / Fastighetsarbetare
2025-12-31
Långasjönäs Camping & Stugby AB söker någon som är intresserad i en anställning som vaktmästare / fastighetsarbetare. Anställning är från 01.05 till 31.08.2026. Sista ansökningsdatum är 12 januari 2026. Intervju kommer att hållas vecka 2 och 3.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad vaktmästare/fastighetsarbetare till vår camping. Tjänsten kan även omfatta andra arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov, vilket innebär att vi värdesätter flexibilitet. Du trivs med att arbeta i team men är samtidigt självgående och tar egna initiativ. Du ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd och tar ansvar för att uppgifterna slutförs.
Du blir en del av ett mindre team med både fastanställda och säsongsanställda, på en av Blekinges vackraste platser.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Allmänt underhåll av campingområdet, stugor och gemensamma utrymmen
Tillsyn och enklare reparationer av byggnader, inventarier och utrustning
Gräsklippning och trädgårdsarbete
Kontroll och skötsel av avloppssystem, sophantering och återvinningsstationer
Byte av lampor, filter, med mera, samt förebyggande underhåll
Vid behov bistå städteam och gäster med praktisk hjälp
Arbeta enligt campingens rutiner. De kommer att arbeta tillsammans med en fast anställd vaktmästare.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av praktiskt underhållsarbete eller liknande tjänst
God teknisk förståelse och förmåga att lösa problem självständigt
B-körkort (manuell).
Grundläggande kunskap inom snickeri, VVS, el eller trädgårdsskötsel är meriterande.
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Minst 18 år
Flytande svenska i tal och skrift samt god förmåga att kommunicera på engelska.
Viktig detalj är att du behöver vara beredd att jobba en del lördagar och söndagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Skicka CV och personligt brev via e-post. Både CV och brev ska vara i PDF-format.
E-post: karel@langasjonas.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långasjönäs Camping & Stugby AB
(org.nr 556749-6301)
Långasjönäsvägen 49 (visa karta
)
374 91 ASARUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Karel Vanrietvelde karel@langasjonas.com 0702656811 Jobbnummer
9666694