Vaktmästare 50% inom djursjukvård
2025-09-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Jönköping
, Katrineholm
, Göteborg
, Örebro
Vi söker en vaktmästare till vårt team inom AniCura Kalmarsund. Tjänsten passar dig som har en hög servicekänsla, tidigare erfarenhet inom fastighetsskötsel och som vill bidra till en trygg och välkomnande miljö för medarbetare, djur och deras ägare.
Om jobbet
AniCura Kalmarsund består av Kalmarsunds Djursjukhus och våra kliniker belägna i Borgholm, Nättraby, Högsby och Läckeby. Tjänsten som vaktmästare utgår från Kalmarsunds Djursjukhus men innebär även resor till våra kliniker. AniCura Kalmarsund är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Här arbetar ca 100 medarbetare och tillsammans brinner vi för att ge bästa vård och service mot våra kunder och patienter.
På AniCura Kalmarsunds Djursjukhus erbjuder vi tjänster inom akutsjukvård, neurologi, kirurgi, ortopedi, oftalmologi, bilddiagnostik och medicinska utredningar. Vi är en remissinstans där vi tar emot patienter som remitteras från andra djurkliniker och djursjukhus. Djursjukhusets akutmottagning är öppen alla dagar året runt mellan kl 08:00-22:00 och vi vårdar patienter på vår vårdavdelning dygnet runt.
Som vaktmästare kommer du att tillsammans med en kollega inom vaktmästeriet:
Arbeta med löpande underhåll och viss städning av våra lokaler
Utföra uppgifter relaterade till utemiljön, så som gräsklippning, viss snöskottning, vattning och ogräsrensning
Se till att utrustning och material är i gott skick
Prioritera och identifiera vad som behöver göras för att säkerställa en effektiv arbetsmiljö
Samarbeta med vårt team för att skapa en trygg och ren miljö för våra djur och deras ägare
Vaktmästeriet är en central och viktig stödfunktion för våra medarbetare som möjliggör att vi kan hjälpa så många patienter och kunder som möjligt.
Arbetstiden är förlagd till vardagar och dagtid. Tjänsten är en tillsvidaretjänst om 50% som inleds med en provanställning.
Vem är du?
Vi söker dig som har driv och engagemang i ditt arbete, du är händig och lösningsorienterad. Vi tror att du har en positiv attityd och lätt för att arbeta så väl självständigt som i samarbete med andra. Du arbetar proaktivt och har ett öga för att se vad som behöver göras. Du har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter och brinner för att ge en service i toppklass.
Kvalifikationer:
Du har tidigare dokumenterade erfarenheter inom fastighetsskötsel, innehar B-körkort. Meriterande är att ha utbildning inom fastighetsskötsel, heta arbeten, höghöjdsutbildning och röjsågskörkort.
Vi erbjuder dig
Att få ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
Att bli en del av vårt passionerade och hjälpsamma team som arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård till patienter
Att ha möjlighet till en direkt påverkan på djurs liv och välbefinnande och bidra till en trygg och välkomnande miljö för djur och deras ägare
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Vår ambition är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom djursjukvården. Våra patienter och djurägare ska uppleva högsta vårdkvalitet och bästa service hos oss.
Om du vill vara en del i vårt team och göra skillnad inom djursjukvården ser vi fram emot din ansökan!
AniCura är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar vägleder oss i hur vi agerar externt och internt. De är också vägledande för ledarskapet inom AniCura.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdatum är den 26 september 2025. Urvalsprocessen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
Cecilia Danielsson Sköterskechef (cecilia.danielsson@anicura.se
0734 347860)
Tillträde sker enligt överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://www.anicura.se Arbetsplats
AniCura Sverige Kontakt
Mikaela Lundh mikaela.lundh@anicura.se Jobbnummer
9497876