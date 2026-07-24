Vaktmästare
Tanums kommun / Fastighetsskötarjobb / Tanum Visa alla fastighetsskötarjobb i Tanum
2026-07-24
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Vaktmästeri och transport utför en stor variation av vaktmästeriarbeten för samtliga barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och i viss mån andra verksamheter. Inom enheten arbetar vi i arbetslag där vi hjälps åt. Som vaktmästare har du många interna och externa kontakter. Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare ska du ska kunna utföra mindre reparationer samt genomföra systematiska brandskydds- och arbetsmiljökontroller. Tjänsten kan innebära skolskjuts med minibuss, transport av mat till andra enheter, sophantering, ronderingar samt övriga vaktmästeriuppdrag. Arbetet innebär att man arbetar i lag med övriga vaktmästare inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det krävs även att du kan planera och utföra arbetet självständigt samtidigt som du behöver vara lyhörd för andras önskemål och bra på att kommunicera. Arbetet är förlagt måndag – fredag 07.00-16.30. Den organisatoriska placeringen är inom vaktmästeri och transport och du utgår från något av våra skolområden/förskoleområden. För närvarande utgår denna tjänst från Hamburgsund. Kvalifikationer
Utbildning på gymnasienivå, grundläggande datakunskaper, B-körkort och tillgång till egen bil krävs. Du tycker det är viktigt att skapa goda relationer med de du möter i ditt arbete och du visar omtanke och engagemang. Du är en noggrann organisatör som tar stort eget ansvar för dina uppdrag. Arbetet kräver att du båda kan arbeta systematiskt genom rutiner, men också vara flexibel då verksamheterna ibland måste göra snabba förändringar. Du är lösningsinriktad och kreativ som genom ett förtroendegivande sätt bidrar till att lösa uppkomna problem. Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet och god fysik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande med tidigare erfarenhet från vaktmästeri eller fastighetsskötsel.
Varaktighet och omfattning
Anställning tillsvidare på 100% med tillträde 2026-09-01 eller
enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Upplysningar om uppdrag och verksamhet
Arbetsmarknadschef och chef för Vaktmästeri och transport
Carina Berndtsson, 0525-181 97
Fackliga representanter nås via Kundcenter, 0525-180 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken 2026-08-13
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, samt giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Arbetsprov kan komma att vara en del av urvalet.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
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Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 HMABURGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaktmästeri och transport, barn- och utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10011185