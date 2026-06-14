Vaktmästare
Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB / Fastighetsskötarjobb / Lysekil Visa alla fastighetsskötarjobb i Lysekil
2026-06-14
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Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och nöjda gäster checka in och ut på en av Västsveriges vackraste platser. Samtidigt gillar du att skapa minnesvärda upplevelser på vårt fina hotell. På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar besöksnäringen, energi och fartfyllda mötet där människor träffas, umgås och firar framgång tillsammans.
I rollen som vaktmästare/fastighetsskötare fyller du en viktig roll för vårt hotell, ditt jobb är det första som möter våra gäster. Vi vet om att rent och snyggt, ordning och reda är det viktigaste för våra gäster. Utan dig kommer vi inte uppnå den höga standard som idag krävs för att vara attraktiv. Dina arbetsuppgifter kommer att vara
Utomhusskötsel
Sophantering
Hantering av leveranser
Skötsel av SPA & Pooler
Vaktmästarskötsel av våra lokaler
Hantering av rengöringsmedel och kemikalier
DET HÄR TROR VI OM DIG
Är morgonpigg och glad
Är organiserad och har öga för detaljer även när det är högt tempo.
Positiv inställning och ordningsam
Du behöver kunna kommunicera på svenska / engelska i tal och och skrift. Meriterande är om du talar svenska obehindrat. Körkort och tillgång till bil är en fördel då vi inte har kollektivtrafik ut till vår anläggning. Du behöver även kunna köra bil under dina arbetsdagar.
DET HÄR FÅR DU
Arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö
Gillar högt tempo
Arbeta aktivt med gästresan
TJÄNSTER Från 1 juni - sista augusti (chans till förlängning) Lön enligt kollektivavtal, HRF Rollen är förlagd på dagtid vardagar & helger. (Du behöver kunna jobba vecka 29-31 enligt vårt grundschema)
TILLSÄTTNING Vi rekryterar löpande
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897463-2051817". Arbetsgivare Gullmarsstrand Hotell Och Konferens AB
(org.nr 556573-7052), https://gullmarsstrand.teamtailor.com
Strandvägen 2 (visa karta
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451 78 FISKEBÄCKSKIL Arbetsplats
Gullmarsstrand Hotell & Konferens Jobbnummer
9962601