Vaktmästare
ISS Facility Services AB / Vaktmästarjobb / Göteborg Visa alla vaktmästarjobb i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet hos kund inom fordonsindustrin i Göteborg, söker vi på ISS Facility Services, en engagera och positiv Vaktmästare som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en god miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst!
Om rollen
Som Vaktmästare blir du blir en värdefull del av vår integrerade servicelösning som bidrar till att skapa en arbetsplats där människor trivs, inspireras och presterar. Ingen dag är den andra lik - och det är precis det du älskar! Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att vår kunds kontor och lokaler förmedlar en helhetsupplevelse av en säker, välkomnande, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare.
Du kommer att arbeta i olika miljöer och vi värderar därmed ditt personliga och prestigelösa engagemang högt samt din förmåga att lösa hastigt uppkomna situationer.
Det är en tillsvidaretjänst på heltid med en inledande provanställning i 6 månader.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag - fredag.
Arbetsuppgifter i urval
• Rondering av kundens lokaler samt rapportering av avvikelser enligt satta riktlinjer samt agerande utefter mandat.
• Ta emot och hantera felanmälningar, byta glödlampor, hanterar lättare reparationer, montera och i iordningställa tekniska arbetsplatsstationer.
• Besvara telefonsamtal och mail.
• Hantering av grundläggande IT- och AV support.
• Flyttkoordinering och möbelhantering.
• Hantering av in- och utgående brev, internpost och utlämning av post.
• Hantering, sortering och utlämning/mottagande av inkommande och avgående gods och paket.
• Vara behjälplig med emballering av utgående gods och paket samt returflödeshantering.
• Taxering genom frankeringsmaskin.
• Inventering, beställning och påfyllning av kontorsmaterial.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god social kompetens med bra överblick samt en god planering vilket gör att du ofta är steget före. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Du jobbar strukturerat och har ett lösningsfokuserat och positivt sätt inför arbetsdagens utmaningar. Vi tror att du har en öppen, vänlig och tillmötesgående personlighet. Du är en engagerad medarbetare som gärna kommer med förslag på förbättringar samt delar med dig av din entusiasm och kunskap.
Du har gymnasieutbildning och erfarenhet från att ha arbetat i liknande tjänst. Du är händig, har en grundläggande fastighetsteknisk förståelse. Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift samt ha goda IT-kunskaper. Du har B-kort
Vi erbjuder
Hos oss på ISS Facility Services blir du en värdefill del av en världsledande serviceorganisation som varit verksam i 125 år. Vi tror på mottot "People make places". Du får arbeta med engagerade kollegor som delar din passion för service och kvalitet. Du får en trygg anställning i ett globalt företag med hjärta. Det finns utvecklingsmöjligheter och utbildningar som får dig att växa. Du hamnar i en kultur där vi stöttar, lyfter och inspirerar varandra.
Våra värderingar - kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap - genomsyrar allt vi gör. Känner du igen dig i det? Perfekt! Då kommer du trivas hos oss!
Sök rollen - och bli en del av något större!
Vill du ha ett arbete där du varje dag får skapa glädje, ordning och värde för andra? Där du inte bara representerar ett företag - utan en känsla? Då är detta ditt nästa steg.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Vi intervjuar löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9768062