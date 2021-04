Vaktmästare - Thule AB - Vaktmästarjobb i Malmö

Thule AB / Vaktmästarjobb / Malmö2021-04-11Thule Group är ett världsledande globalt företag med produkter för sport och fritidsaktiviteter. Vi gör det enkelt för människor att ta med sig det de bryr sig om - på ett lätt, säkert och tilltalande sätt. Under mottot Active Life, Simplified. designar, tillverkar och säljer vi produkter med hållbarhet i tankarna. Vi erbjuder produkter inom de fyra produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (takräcken, takboxar, utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter liksom taktält för montering på bilen), Active with Kids (cykelkärror, barnvagnar och cykelbarnstolar), RV Products (markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage (ryggsäckar för vardagen, vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).Thule Group har cirka 2.600 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2020 uppgick till 7,8 miljarder kronor.2021-04-11Vi söker en händig, service-minded, välstrukturerad och kapabel vaktmästare. I rollen som Vaktmästare skall du ha stenkoll på våra paketförsändelser både ankommande och utgående, kunna beställa produktprover i vårt affärssystem, ha koll på väntade leveranser. Hjälpa till att packa och emballera försändelser samt att bokföra de försändelser som gått ut.Vidare skall du ansvara för vårt lilla lager på 250 kvm, där många funktioner lagerhåller produkter, kataloger, prover, garantiärenden med mera. Du skall i samarbete med våra produktavdelningar se till att produktprover och färdiga produkter inte står och samlar damm utan att lagret snurrar samt att vi har ordning och reda på sakerna och vart de befinner sig.Du skall också köra bud, hämta och lämna saker, post och försändelser, ha kontakt med budfirmor med mera samt bistå med kontorsservice såsom kopiering, makulering, bilservice, däckbyten, kunna rycka in i receptionen. Att du dessutom kan spika upp en tavla, byta glödlampor och fixa enklare bestyr på kontoret är en fördel.Du skall gärna ha arbetat i en liknande serviceroll, ha minst en gymnasieexamen, körkort samt kunna flytande svenska och behärska god engelska. Vi förväntar oss att du är självgående, har lätt för att se vad som behöver göras, är en vänlig och tillmötesgående natur som tycker om att fixa och hjälpa till. Du måste vara bekväm med datorer samt program såsom Word och Excel samt inte vara rädd för att arbeta i ett affärssystem. Ordning och reda är ett absolut måste samt förmåga att strukturera upp och skapa logiska system som sedan kan upprätthållas.Vi tror på starkt lagarbete, både inom den enskilda arbetsgruppen men också genom hela företaget. Vi strävar efter att vara en öppen och nyfiken organisation, där vi delar vår kunskap och där vi inspirerar varandra. Inom Thule Group hittar du människor som har en passion för de produkter vi gör och för det outdoor företag vi är. Vi delar samma värderingar och vi gillar att ha kul. Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla denna anda och bidra till den på bästa sätt.Anställningen rapporterar till Kajsa von Geijer, Senior Vice President Human Resources and Sustainability. Om du tror att du skulle tycka om att arbeta i en sådan miljö och känner att de professionella uppgifterna kommer att vara utmanande, vänligen skicka in din ansökan senast den 30 april. Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Thule ABFosievägen 1321431 Malmö5683676