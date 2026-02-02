Vaktmästare - Avdelning arbetsplats och service
Uppsala kommun, Arbetsplats och service / Vaktmästarjobb / Uppsala Visa alla vaktmästarjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Arbetsplats och service i Uppsala
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vill du ha ett praktiskt jobb där din insats märks - varje dag? Är du händig, lösningsorienterad och tycker om att skapa miljöer som fungerar för både verksamhet och människor? Nu söker vi dig som vill vara med och skapa framtidens arbetsplatser inom vår nya avdelning arbetsplats och service i Uppsala kommun.
I teamet arbetsplats och service samarbetar du med olika verksamheter och bidrar med nya lösningar samt hög service och stöd. Det gör skillnad på riktigt. Hos oss är vaktmästeriet en viktig del av helheten. Genom att utföra så mycket som möjligt i egen regi skapar vi kostnadseffektivitet, snabb service och trygga välfungerande lokaler för våra verksamheter. Hos oss får du utveckla arbetsmiljöer där både människor och organisationer kan växa. Med engagemang och kunskap skapar vi en bra arbetsmiljö som möter kommunens behov och gör arbetet hållbart. Välkommen - här är det enkelt att göra ett bra jobb!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som vaktmästare är du en nyckelperson i det dagliga arbetet med våra lokaler. Du arbetar nära verksamheterna och ansvarar för arbetsuppgifter som ligger på hyresgästens ansvar - med fokus på att lösa saker snabbt, smart och professionellt. Arbetet är varierande och innehåller bland annat uppgifter som: * Praktiskt underhåll så som snickeri- och reparationsarbete * Enklare installationer* Montering av möbler, inredning och utrustning* Möblering och anpassningar av lokaler* Felsökning och åtgärder som förebygger problem - inte bara släcker bränder* Kontakt och samordning med externa leverantörer och hantverkarePubliceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller vaktmästeri och har praktiska kunskaper inom fastighetsskötsel. Vi ser att du har en grundläggande it-vana och har tidigare arbetat med Microsoft 365. Tjänsten kräver B-körkort. Det är meriterande med kunskaper inom el och VVS.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar affärsmässigt och har ett starkt fokus på kostnader, intäkter och effektivitet. Som specialist inom ditt område håller du din kunskap aktuell och fungerar som en värdefull resurs för kollegor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cecilia Florencio, enhetschef, 018-727 86 26.
Facklig företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-00464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Arbetsplats och service Kontakt
Cecilia Florencio cecilia.florencio@uppsala.se Jobbnummer
9717451