Vakthavande Befäl vikariat Häktet Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten med placering i kriminalvårdens hus i centrala Göteborg. Häktet Göteborg har plats för ca 400 klienter. På häktet Göteborg arbetar bland annat kriminalvårdare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer och underrättelseoperatörer. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som dagligen arbetar med Kriminalvårdens viktiga uppdrag och med att bryta den onda cirkeln.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med lokal ledningsgrupp ansvara för säkerheten och den operativa driften vid verksamhetsstället. Vakthavande befäl ska operativt leda och fördela det dagliga arbetet och är utanför kontorstid lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef vid beredskap. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Vakthavande befäl hanterar initialt samtliga incidenter och är den som fattar beslut vid akuta situationer. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl på häktet Göteborg förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. I rollen ingår även att stötta och leda personal på ett positivt och utvecklande sätt.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är att följa upp och vara delaktig i det dagliga säkerhetsarbetet samt vidta åtgärder vid behov i syfte att bibehålla en hög nivå av dynamiskt säkerhetsarbete. Tillsammans med lokala chefer och samordnad bemanning bedöma behov av bemanning samt personal- och transportplanering. Delta vid in- och utskrivningar, domshantering, företräda häktet i intern och extern samverkan i operativa frågor.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Godkänd kriminalvårdsutbildning
* Erfarenhet av arbetsledande arbete
* God administrativ förmåga
* Förståelse för rättsprocessen samt kunskap inom hanteringen av domar
* Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift
Meriterande:
* Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
