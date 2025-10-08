Vakthavande befäl till VO Kristianstad
2025-10-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar f n anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten samt leda och fördela vissa dagliga arbetsuppgifter på anstalten. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garant för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl har du en tydlig arbetsgivarroll och arbetsuppgifterna kräver ett nära samarbete med samtliga befattningar inom verksamhetsområdet. Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är:
• Särskilt operativt ansvar vid incidenter.
• Följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder.
• Upprätta beslut avseende avskildhet och tillfällig placering.
• Tillse att lagar, förordningar, föreskrifter samt anstalternas säkerhetsplan följs.
• Transportplanering.
• Upprätta säkerhetsbedömningar.
• Operativt leda arbetet inom anstalten vilket innebär att bedöma behovet av bemanning, tillse att visitationer utförs, delta vid in- och utskrivningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda personal och har mycket goda referenser som bekräftar dina ledarskapsförmågor. Du är en tydlig, lojal och serviceinriktad person med gott omdöme och en vilja att utveckla dig själv och ditt arbete. Arbetet kräver förmåga att strukturera och planera verksamheten på anstalten, att kunna leda och stödja personalen i arbetet på ett stimulerande och meningsfullt sätt samt att kunna upprätthålla en hög dynamisk säkerhetsprofil i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Personliga egenskaper som tillmäts särskilt stor vikt är att du kan arbeta rationellt i stressfulla situationer, har god initiativ- och samarbetsförmåga och är flexibel. Du har förmågan att kunna växla mellan långsiktig planering och att fatta beslut i akuta frågor.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
• Utbildning för vakthavande befäl .
• Flerårig erfarenhet av arbete inom myndigheten.
• Du har erfarenhet av operativt säkerhetsarbete.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har :
• Annan ledarskapserfarenhet inom Kriminalvården.
• Vana av att arbeta med Kriminalvårdens administrativa stödprogram.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
