Vakthavande befäl till VO Häktet Helsingborg (vikariat)
Kriminalvården, Häktet Helsingborg
2025-09-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO häktet Helsingborg består idag av restriktionshäktet Helsingborg och gemensamhetshäktet Berga. På häktet finns olika avdelningar som restriktionsavdelning, ungdomsavdelning och en kvinnoavdelning. Häktet Berga tar emot klienter utan restriktioner.
Läs mer om vår verksamhet på hemsidan.
Häktet Helsingborg: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/helsingborg/#verksamhet
Häktet Berga: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/haktet-berga/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektörerna operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. För att lösa arbetsuppgifterna krävs ett bra och nära samarbete med samtliga befattningar inom verksamhetsområdet. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och är utanför kontorstid den lokalt högsta operativa beslutsfattaren. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl på häktet Helsingborg förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. I rollen ingår även att stötta och leda personal på ett positivt och utvecklande sätt.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är att följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och dess rutiner för att bibehålla en hög dynamisk säkerhetsprofil samt vidta åtgärder vid behov. Vakthavande befäl arbetar också löpande med att bedöma behovet av bemanning och ansvarar för personalrangeringen utanför kontorstid. Vakthavande befäl har också ett särskilt operativt ansvar vid incidenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och stabil, men samtidigt har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt yrkesutövande uppvisar du ett gott omdöme och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
I rollen som vakthavande befäl uppträder du professionellt i samarbetet med interna och externa myndighetskontakter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Personliga egenskaper som vi kommer att värdesätta är förmågan att arbeta på ett metodiskt och rationellt sätt med bibehållet säkerhetstänk under stress eller hög arbetsbelastning. Som vakthavande befäl har du en viktig roll i verksamheten och mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet arbetsgivaren bedömer relevant
• Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i Kriminalvårdens administrativa program
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
• Förståelse för rättsprocesser samt kunskap inom hanteringen av domar
• Erfarenhet av att arbeta som vakthavande befäl inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
