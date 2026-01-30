Vakthavande Befäl till Verksamhetsområde Hinseberg
2026-01-30
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ansvarar du dygnet runt för olika säkerhetsfunktioner på hela verksamhetsområdet Hinseberg, både häkte och anstalt. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar åtgärder vid behov. Vakthavande befäl finns i tjänst dagtid måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Som vakthavande befäl består dina arbetsuppgifter också av uppföljning av säkerhetsrutiner och det dagliga säkerhetsarbetet, bemanning av uppkomna vakanser, operativt ansvar vid incidenter samt att ansvara för säkerhetsbedömningar och planera transporter.
Du har en problemlösande och analytisk förmåga som hjälper dig att göra rätt prioriteringar även vid stress och hög arbetsbelastning. Din förmåga att skapa nya relationer och din förmåga att samarbeta med andra ser vi som avgörande i rollen. Du stöttar och leder personalen på ett positivt och utvecklande sätt. Du tar stort ansvar för att nå uppsatta mål och du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande till olika situationer och visa gott omdöme i alla lägen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Godkänd grundutbildning från Kriminalvården
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God datorvana
• Körkort B
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet som vakthavande befäl på anstalt och/eller häkte
• Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete
• Erfarenhet av ledarskap
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
