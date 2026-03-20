Vakthavande befäl till häktet Östersund
2026-03-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Läs mer om häktet Östersunds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/ostersund/#verksamhet
Häktet Östersund är beläget vid Trygghetens Hus.
Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid häkte i Östersund och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst 07:00 18:00 måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektör. Beslutsfattande sker enligt Kriminalvårdens regelverk.
Som vakthavande befäl kan du komma att delta vid in- och utskrivningar samt följer upp att säkerhetsrutiner efterlevs. Vidare genomför du säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar, planerar transporter och daglig bedömning av personalbehov samt kortsiktig personalrangering i arbetet. I din roll kan det även ingå att leda och planera men även genomföra utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Vidare handlar du i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt och anpassar dig efter rådande situation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Kriminalvårdens grundutbildning.
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvården
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du har:
* Kriminalvårdens interna utbildningar för vakthavande befäl eller incidentledningsutbildning
* Erfarenhet av rollen som vakthavande befäl
* Erfarenhet av en annan arbetsledande funktion
* Erfarenhet av eller utbildning i form av stabs och ledningsfunktion
* Goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta i Heroma och KVR
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312791".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
Kriminalvården, Häktet Östersund Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johan Rååmot 026-456 13 13
