Kriminalvården, Anstalten Västervik / Kriminalvårdarjobb / Västervik2021-04-15Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Anstalten Västervik ligger i utkanten av Västervik. Verksamheten på anstalten Västervik Norra har plats för totalt 255 intagna och sysselsätter cirka 240 anställda. Anstalten har dessutom ett tillfälligt uppdrag om 13 häktesplatser.Det pågår för närvarande en kapacitetsökning av platser på anstalten. Ett nytt klienthus är under uppbyggnad och ytterligare ett hus kommer att byggas. Med dessa kommer anstalten Västervik att ha totalt 351 platser inom några år.2021-04-15Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Västervik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektör. Beslutsfattande sker enligt Kriminalvårdens regelverk.Som vakthavande befäl deltar du även vid in- och utskrivningar samt följer upp att säkerhetsrutiner efterlevs. Vidare genomför du säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar, planerar transporter och daglig bedömning av personalbehov samt kortsiktig personalrangering i arbetet.Vi söker dig som arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du innehar personlig mognad, är lugn och professionell även i krävande situationer och är beslutsam. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du innehar även en hög integritet.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.Godkänd kriminalvårdsutbildning.Flerårig och väl vitsordad arbetslivserfarenhet från Kriminalvården.Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.B-körkort.Vi ser det som meriterande om du har:Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning.Arbetat som vakthavande befäl på anstalt/häkte.Erfarenhet av arbetsledande arbete.Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete.Erfarenhet av Kriminalvårdens administrativa stödprogram.Relevanta språkkunskaper.ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Måndag - söndag. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-05-06Kriminalvården, Anstalten Västervik5692613