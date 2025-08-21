Vakthavande befäl till anstalten Skenäs
2025-08-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skenäs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skenas/#verksamhet
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik. Skenäs kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. Anstalten kommer även att inrymma en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.
Läs mer om Kriminalvården:https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ansvarar du dygnet runt för vitala säkerhetsfunktioner vid anstalten och är direkt underställd anstaltens kriminalvårdsinspektör. Du leder det operativa arbetet och fördelar dagliga arbetsuppgifter. Utanför kontorstid är du även högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter som vakthavande befäl består bland annat av bemanning av uppkomna vakanser, operativt ansvar vid incidenter samt planera och leda arbetet på anstalten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. I agerande och beslut ser du till verksamhetens bästa och du kan snabbt agera utifrån fattade beslut, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du är också trygg, stabil och har självinsikt.
Vi söker dig som har:
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Genomgått Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
• Erfarenhet av säkerhetsarbete
• Erfarenhet av att arbeta i rollen som vakthavande befäl
• Goda kunskaper i svenska och engelska språket, i såväl tal som skrift
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Utbildning i OC-spray och batong
• Erfarenhet av att arbeta i Kriminalvårdens administrativa program, såsom KVR och Heroma
• Erfarenhet av annan arbetsledande/samordnande funktion
• Erfarenhet av att fatta beslut i klientärenden
• Erfarenhet av personalrangering
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
