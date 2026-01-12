Vakthavande befäl till anstalten Hällby
2026-01-12
Läs mer om anstalten Hällbys verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hallby/#verksamhetPubliceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som Vakthavande befäl ansvarar du , tillsammans med kriminalvårdsinspektörerna, för säkerheten på anstalten. Du är den som operativt leder och fördelar de dagliga arbetsuppgifterna. Du är även den som har det högsta operativa beslutsfattandet under kvällar, nätter och helger. Du har ett utpekat operativt ansvar vid incidenter och samverkar då med anstaltens incidentledning. Tillsammans med samordnare säkerhet ansvarar du även för fördelning- och uppföljning av de dagliga säkerhetsarbetena. I arbetet ingår även att samverka med den regionalt samordnade bemanningen avseende planeringen samt handha personalrangeringen under icke- kontorstid. I rollen ingår att rapportera och utgöra en stödfunktion till anstaltsledningen. I rollen ingår att stötta och leda personalen på ett positivt och utvecklande sätt. Vakthavande befäl i anstalten Hällby finns i tjänst måndag till söndag dygnets alla timmarKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad trygg och stabil. Du ska ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd för verksamhetens behov. Du ska kunna planera och genomföra ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning, för att nå uppsatta mål och resultat samt agera i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du ska ha en god förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Godkänd grundutbildning från Kriminalvården.
* Kriminalvårdens interna vakthavande befäls utbildning.
* Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
* God administrativ förmåga samt förmåga att på ett tydligt och strukturerat sätt dokumentera beslutsunderlag och ärenden som rör myndighetsutövning.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet som vakthavande befäl på anstalt/häkte.
* Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete.
* Erfarenhet av personalrangering.
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
* Erfarenhet av ledarskap.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
