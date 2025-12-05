Vakthavande befäl till anstalten Asptuna
Kriminalvården, Anstalten Asptuna / Kriminalvårdarjobb / Botkyrka Visa alla kriminalvårdarjobb i Botkyrka
2025-12-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Asptuna i Botkyrka
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Asptunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/asptuna/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av anstalten Asptuna i Norsborg och anstalten/häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 178 platser i säkerhetsklass 3, som ligger i Norsborg, ca två mil söder om Stockholm. Anstalten Beateberg ligger i Trångsund och är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor. Häktet Beateberg ligger inom samma område som anstalten Beateberg med 88 platser i gemenskap. Vid båda anstalterna avtjänar klienterna strafftider av varierande längd, allt från 14 dagar till livstid. Det bedrivs studier för klienterna på grund- och gymnasienivå och det finns snickeriverksamhet där klienterna sysselsätts med olika typer av arbetsuppgifter.
Tjänsten är placerad på Anstalten Asptuna men arbete på A/H Beateberg förekommer.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl kommer du operativt leda och fördela det dagliga arbetet på häktet och anstalten i samråd med kriminalvårdsinspektörerna. I dina arbetsuppgifter ingår även bemanningsfrågor i form av korttidsrangering. Du kommer i detta arbete samarbeta med vårt centrala bemanningsteam. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehåll hela vägen ut till samtliga medarbetare. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. I rollen förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
I rollen kommer du bland annat att följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder, tillse att lagar, förordningar, föreskrifter och säkerhetsplanen följs. I övrigt biträda ledningen på Stockholm Syd i lokala säkerhetsmöten, övningsverksamhet, säkerhetsplan m.m. Du utövar operativ arbetsledning utifrån verksamhetens behov, med transporter och säkerhetsarbete som särskilt prioriterade områden. Beslutsfattande sker enligt Kriminalvårdens regelverk.
Vakthavande befäl utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under Kriminalvårdschef i beredskap.
Inom verksamhetsområdet Sthlm Syd kommer totalt tio vakthavande befäl att arbeta, ett arbetslag om fem på anstalten Asptuna och fem på anstalten/häktet Beateberg. Dessa tio utgör VO Stockholm Syds vakthavande befälsgrupp med gemensam chef. Gruppen kommer att arbeta nära ihop gällande rutiner och struktur och kommer att ersätta varandra vid t ex utbildning, semestrar eller annan frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Du är lugn och stabil i stressade situationer, kommunicerar på ett tydligt sätt samt har förmåga att fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information. Du visar omdöme under tidspress, fokuserar på rätt saker och tar ansvar för dina uppgifter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.Kvalifikationer
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
* Erfarenhet av att arbeta som vakthavande befäl
* Erfarenhet av juridiskt beslutsfattande
* Erfarenhet av att arbeta i Kriminalvårdens administrativa stödprogram (KVR, Heroma, Krita, INTIK)
* Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med korttidsrangering
* Erfarenhet av arbetsledande arbete eller operativt säkerhetsarbete
* Kunskap inom arbetstidslagen
* Behörighet inom övningsledarutbildning och erfarenhet av övnings- och utbildningsverksamhet
* Erfarenhet av att arbeta med rättsprocessen och kunskap inom området domshantering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290431". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Kontakt
Rekryteringsspecialist
John Jansson john.jansson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9629900