Väktare, vikariat med möjlighet till förlängning
AB Grupplarm / Väktarjobb / Kristianstad Visa alla väktarjobb i Kristianstad
2025-10-27
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Grupplarm i Kristianstad
Hej!
Nu söker vi fler kollegor!
Letar du efter en arbetsplats där du får varierande arbetsuppgifter, stort självbestämmande, ansvar och där din enskilda insats gör stort avtryck på företaget i stort så har du kommit helt rätt.
Vi söker dig som är villig att utvecklas i din roll och anta nya utmaningar på vårt företag tillsammans med mig, kollegor och våra kunder. Din tidigare erfarenhet/utbildning spelar mindre roll.
Hos oss börjar du arbeta som vikarierande för att växa in i en roll som passar dig.
Nu söker vi kollegor för anställning som Väktare med goda möjligheter till förlängning. Det ställer vissa krav på dig som person. Vi ställer högre krav än andra för din enskilda insats gör större skillnad hos oss än hos andra. För att få arbeta hos oss behöver du även utbildning, något som vi erbjuder. Dels av Polismyndigheten lagstadgad utbildning men även en mer omfattande internutbildning för att ge dig rätt förutsättningar.
Hos oss arbetar du både med kollegor och självständigt i grupp för att göra våra kunders värld tryggare. Det innebär att det ställs krav på bland annat personligt ansvarstagande och problemlösande. Tillsammans med dina framtida kollegor löser ni både planerade och oplanerade uppdrag och arbetar för en tryggare värld i vårt närområde. Det förekommer arbetsuppgifter som är utmanande både fysiskt och psykiskt där din insats gör direkt skillnad.
Jag hoppas att du blir min nästa fantastiska kollega som kan hjälpa oss framöver med våra nya utmaningar där din insats blir avgörande.
Vi anställer löpande så vänta inte med ansökan.
Vi söker dels en person som förväntas arbeta heltid under minst 6 månader där vi idag planerar för en förlängning, samt en person för mer behovsanpassat med ett arbetstidsmått från 50 % som vi också avser förlänga och öka arbetstidsmåttet.
Välkommen!
OBS: Anställningar sker löpande även under annonseringstiden, annonsen tas ner när tjänsterna är tillsatta.
Vid frågor, ring mig eller mail:
Marcus Östman, 0709-103851, gl@grupplarm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: gl@grupplarm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Vikariat". Arbetsgivare AB Grupplarm
(org.nr 556109-5430)
Björkhemsvägen 25 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576114