Väktare till stationärt objekt Securitas Uppsala

Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Som stationär väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet till någon av våra kunder genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Ofta arbetar du vid entrén till ett större företag och kontrollerar de som passerar in och ut, men du kan även utföra rondering och kameraövervakning. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund. Man arbetar självständigt och under eget ansvar.
Securitas söker nu en väktare på heltid till ett stationärt uppdrag som på ett eller annat sätt skapar stort avtryck i andra människors liv, och här har du möjlighet att få göra skillnad på riktigt!
En viktig del i det aktuella uppdraget är att man är serviceinriktad och gillar att jobba proaktivt i säkerhetsarbetet. På detta objekt arbetar man med en tjänstgörande ordningsvakt som kollega. Du utgår från kund i Uppsala och kommer främst arbeta måndag - fredag 08.00-16:30.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Som väktare på vårt kontor i Uppsala blir du en del av ett sammansvetsat gäng. Du blir en del av en inkluderande kultur där vi tror att mångfald stärker oss - som team och som samhällsaktör. Det viktiga för oss är att du delar våra värderingar och brinner för att göra nytta för medborgarna varje arbetspass. Oavsett kön, bakgrund eller ålder är du varmt välkommen till oss!
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Fullständig väktarutbildning, VU1 och VU2
Du har minst ett års erfarenhet av arbete som väktare.
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: helena.wikstrom@securitas.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: love.paris@securitas.se
Tjänsten är på heltid dag med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026-02-28
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
