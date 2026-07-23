Väktare till Securitas Gällivare
Securitas AB / Väktarjobb / Gällivare Visa alla väktarjobb i Gällivare
2026-07-23
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Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Kan du se dig själv hos Sveriges ledande aktör inom bevakning och säkerhet? Det kan vi!
Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter!
Vi söker nu nya kollegor till vårt team i Gällivare för att stärka upp våra verksamheter inom rondering och stationärt arbete.
Att jobba som väktare passar perfekt för dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Som väktare på vårt kontor i Gällivare blir du en del av ett sammansvetsat gäng med ett 40-tal anställda. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men hos denna stationära kund så arbetar man skiftgång vilket innebär att arbete kan förekomma under dygnets alla timmar. Dag, natt och även helger.
Den här rollen är en kombinationsroll där man kommer arbeta både inom ronderande verksamhet samt stationär verksamhet.
Som stationär väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet till någon av våra kunder genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Ofta arbetar du vid entrén till ett större företag och kontrollerar de som passerar in och ut, men du kan även utföra rondering och kameraövervakning. Arbetsuppgifterna kan komma att variera och det är exakt det som gör väktaryrket så spännande - variationen!
Det kan förekomma att man arbetar självständigt men även i team så man måste kunna fatta egna beslut men även kunna samverka med kollegor för att lösa eventuella problem och uppgifter tillsammans i grupp.
Det kan även vara aktuellt att jobba mot ronderande verksamhet i denna roll - men huvudsakligt fokus kommer ligga mot den stationära verksamheten.
Som ronderande väktare ansvarar du för att utföra bevakning hos flera kunder under ditt pass. Du tar dig mellan kunderna med bil och genomför olika typer av kontroller, bland annat områdesbevakning, rondering inne i lokaler, larmtillkopplingar samt stängningar hos kunder. I rollen är det viktigt att dokumentera ditt arbete och eventuella avvikelser du stöter på. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Rollen som ronderande väktare passar dig som vill ha en tjänst där du får röra på dig. Arbetstiderna är huvudsakligen natt men förekommer även dagtid.
Saknar du väktarutbildning? Vi står för den!
Grundutbildningen är 9 arbetsdagar lång och genomförs på olika orter i Sverige innan anställning påbörjas. Som nyanställd börjar du även med en introduktionsperiod för att känna dig trygg i din roll och kunna hantera våra system.
Nästkommande utbildning är 17 augusti till 27 augusti. Plats är Kista, Stockholm.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
När vi söker nya kollegor lägger vi stor vikt vid att hitta rätt person utifrån personliga egenskaper. Vi är övertygade om att just dessa egenskaper är avgörande – inte bara för hur väl du lyckas i rollen, utan också för att du ska trivas hos oss.
Vi söker dig som har kunden i fokus och tycker om att leverera service. Du är lugn, organiserad och trivs med ett periodvis varierande arbetstempo. Du är självgående, litar på din egen förmåga och har lätt för att lösa problem på ett kreativt och effektivt sätt. Du arbetar strukturerat och har ett noggrant öga för detaljer. Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
B-körkort
Minst 18 år fyllda
Meriterande om du
Har godkända betyg i svenska och engelska på gymnasienivå
Har en godkänd väktarutbildning, VU1 och VU2
Är flexibel för skiftgångsarbete
Har god datavana då arbetet omfattas av en del datoristerade system.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Peter Lagnestig: Peter.Lagnestig@securitas.se
, eller rekryterare Johan Albiin: Johan.Albiin@securitas.se
Som ett första steg i vår rekryteringsprocess kommer du bjudas in till en kortare intervju med vår AI-assistent Hubert. Intervjun kan du enkelt genomföra via din mobil eller en dator.
Tjänsterna avser tillsvidareanställning 100% med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiderna varierar. Det kommer vara kombinationstjänster bestående av både rond och stationärt arbete.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi arbetar med urvalstester
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter.
Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
10009845