Väktare sommaren 2021 - CPG Bevakning Sverige AB - Väktarjobb i Göteborg

CPG Bevakning Sverige AB / Väktarjobb / Göteborg2021-04-13Vill du utvecklas som väktare eller är nyfiken på en karriär i bevakningsbranschen?Vi söker både dig som redan är utbildad väktare och dig som vill bli.Våra väktare har en omväxlande vardag och möjligheten att arbeta på många olika objekt. Vi matchar dina önskemål och färdigheter mot våra kunders önskemål.Vad kan du då arbeta på för uppdrag hos oss?- Köra rond- och ryckbil: du gör ronder hos våra kunder och åker på larm- Fastighetsjour: du tar vid när fastighetsskötare och bovärd går hem för dagen och löser de flesta problem som kan uppstå i en hyresrätt- Receptionist: vi har både dag och nattreceptionister- Arbeta uniformerat i handelsmiljö både i butik och köpcentrum (väktare och BK utbildning krävs)- Arbeta på stationära uppdragVåra uppdrag finns både i Göteborg och Kungsbacka.Arbete hos oss är utmärkt som sommarjobb eller om du går i tankar att byta bransch nu i rådande tider eller kombinera arbete vid sidan av studier.Vi söker dig som tycker ovan låter spännande och som är driven, positiv och motiverad att lära dig nya saker: för rätt person finns all möjlighet att växa med bolaget. Är du inte redan väktare har du möjlighet att gå utbildning via oss.Vi tänker att vår värdegrund är lika viktiga för dig som för oss- Engagemang: vi ser och bryr oss om våra anställda, kunder och varandra- Service: vi levererar service och värdskap utöver det som förväntas och skapar därmed trygghet och mervärde.- Kvalité: teknik och instruktioner är endast ett hjälpmedel. Verklig kvalitet skapas av våra medarbetare genom engagemang och service.2021-04-13Vi är ett auktoriserat bevakningsbolag vilket medför krav på dig som sökande att du ska genomgå och få godkänt på Länsstyrelsens kontroll för att få arbeta i auktoriserat bevakningsbolagÅlder: minst 18 år, det krävs att du är myndig för att få arbeta som väktareFlytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelskaGod hälsa och fysik, klara ensamarbeteDrogfri, ostraffad och ordnande ekonomi ser vi som självklartGodkänt betyg i gymnasiesvenskaFolkbokförd minst fem år i SverigeMeriterandeB körkortTeknisk bakgrund och är van vid olika praktiska arbetsuppgifterNågra års arbetslivserfarenhetArbetat som receptionist och/eller i serviceyrkeHändig och problemlösareErfarenhet av väktararbete samt inneha giltig VU1-, VU2utbildning samt butikskontrollantutbildningArbetsuppgift: rondering/ larmutryckning, stationärbevakning, receptionist, butiksbevakning, fastighetsjourArbetstid: Vi har uppdrag dygnet runt, året om inklusive helgarbete6 månaders provanställning tillämpasKollektivavtalsenlig lönTillträde enligt överenskommelseÄr du intresserad att vara med på vår resa? Skicka in din ansökan snarast, beskrivning vilket väktararbete som lockar dig mest.Vi uppskattar en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Ofullständig ansökan behandlas inte.Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag då tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att maila Bia@cpgbevakning.se Vi ser fram emot just din ansökanVaraktighet, arbetstid0-50. Tillträde: Omgående TillsvidareanställningUtgår enligt kollektivavtal med Svenska TransportarbetareförbundetSista dag att ansöka är 2021-05-12CPG Bevakning Sverige AB5688698