Väktare och ordningsvakt - Sommarjobb

Är du en person som gillar att arbeta självständigt, har god kommunikationsförmåga och kan hantera stressiga situationer? Då kan det vara dig vi söker! Addici Security & Technology söker nu Väktare och Ordningsvakter till flera kunder i Göteborgsområdet.
Vilka är vi?Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Om rollen
Vi söker både Väktare och Ordningsvakter inför sommaren, med möjlighet till fortsatt anställning. I första hand söker vi erfaren personal som redan har relevanta utbildningar (VU1 & 2, Ordningsvakt), men har du en bakgrund inom försvarsmakten, kriminalvården, polisen, tullen eller kustbevakningen, så är även det intressant.
Vem är du?
Du brinner för säkerhet och service. Som väktare eller ordningsvakt hos oss trivs du med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är positiv, utåtriktad och förmedlar trygghet genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfull. God kommunikationsförmåga, säkerhetstänk och flexibilitet är viktiga egenskaper. Självklart är du drogfri, ostraffad och har ordnad privatekonomi.
Vi ser att du har:
- Giltig väktarutbildning/ordningsvaktsutbildning (Anser vi att du är rätt person så kan vi erbjuda utbildning)
- Gymnasiekompetens
- Körkort
- Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift
- Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av bevakning och ordningshållning
Vad erbjuder vi?
- En varm och inkluderande arbetsmiljö
- Lön enligt kollektivavtal
- Varierande och flexibla arbetstider
- Friskvårdsbidrag för din hälsa
- Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling - både inom säkerhet och på vårt moderbolag Coor
- Möjlighet att jobba med olika spännande tekniska plattformar, kunder och tjänster - vi har en av Sveriges bredaste tjänsteportföljer
- Anställningsform: Behovsanställning
- Sysselsättningsgrad: Vid behov (Sommarvikariat)
- Arbetstid: Skift
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt vid anställning utförs även bakgrundskontroller samt godkännande via länsstyrelsen.
Övrig information
Vid frågor kontakta: fredrik.lind@addici.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar. Ersättning
