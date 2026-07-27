Väktare Natt Tranemo 80%

Kinds Vakt AB / Väktarjobb / Svenljunga
2026-07-27


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Vill du arbeta i ett lokalt bevakningsföretag där kvalitet, ansvar och laganda står i fokus?
Kinds Vakt AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i Svenljunga & Tranemo och omkringliggande områden.
Vi växer och söker nu en väktare till en tjänst på 80 %, med möjlighet till heltid på sikt.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Dina arbetsuppgifter
Ronderande bevakning
Larmutryckning
Stationär bevakning vid behov
Kundkontakt och rapportskrivning
Förebyggande trygghetsarbete

Arbetstider
Tjänstgöring ca 80 % enligt schema.
Arbetet består huvudsakligen av kvälls- och nattjänstgöring, inklusive arbete varannan helg.
Arbetsområdet omfattar främst Svenljunga & Tranemo

Vi söker dig som
Är eller vill bli väktare (VU1+VU2 är meriterande)
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Är ansvarstagande, trygg och kan arbeta självständigt
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande
Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Moderna arbetsredskap och fordon
Trevliga kollegor och korta beslutsvägar
Kollektivavtal och marknadsmässiga villkor

Kinds Vakt befinner sig i en spännande expansionsfas.
Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och söker medarbetare som vill vara med på resan. För dig som visar engagemang och driv finns goda möjligheter till vidareutveckling och ett långsiktigt arbete inom företaget.
Om Kinds Vakt AB
Vi är ett lokalt bevakningsföretag med hög tillgänglighet och korta inställelsetider. Vi arbetar med ronderande bevakning, larmutryckning, företagsbevakning och säkerhetslösningar för företag och privatpersoner. Vårt fokus är långsiktiga kundrelationer, hög kvalitet och personlig service.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till johan@kindsvakt.se.
Märk ansökan med: "Väktare 80 %".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: johan@kindsvakt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väktare 80%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kinds Vakt AB (org.nr 556565-9397)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10012929

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