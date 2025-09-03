Väktare natt till Securitas Arvidsjaur
2025-09-03
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Motiveras du av att göra skillnad och bidra till ett tryggare samhälle? Då har du kommit rätt!
Vi söker nu en ny kollega till kontoret i Arvidsjaur.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar via ett digitalt rapporteringssystem. Som väktare kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag och under dygnets alla timmar.
Du kommer till exempel att:
Genomföra säkerhetskontroller ute hos våra kunder, exempelvis att larm är påkopplat, fönster stängda osv
Säkerställa att inga obehöriga vistas bland våra kunders verksamheter och lokaler
Finna, åtgärda och rapportera avvikelser ute hos våra kunder
Arbeta med larmåtgärder
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Ibland är det tufft att vara den som står mellan hot och medmänniska. Som tur är har vi en stark gemenskap bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
B-körkort
Minst 18 år fyllda
Godkända betyg i svenska och engelska på gymnasienivå
Meriterande
Erhållen väktargrundutbildning VU1 och VU2
Genomförd skyddsvaktsutbildning med giltigt förordnande eller militärt skyddsvaktsbevis
Tidigare branschvana eller motsvarande arbetsuppgifter
Som person ser vi gärna att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga förstår snabbt problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Vi lägger även stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi kommer intervjua under ansökningsperioden så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: Peter.Holmstrom@securitas.se
eller rekryterare Johan.Albiin@securitas.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 62%, jourtid tillkommer utöver detta
Arbetet avser en roll som ronderande väktare och arbetet är till merparten förlagt nattetid där upplägget är jobba 7 dagar / ledig 7 dagar
Tillträde senast 13 oktober eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 24 september
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett deltidsjobb.
Securitas AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
