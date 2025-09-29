Väktare för behovsanställning / Malmö
2025-09-29
Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi erbjuder ett komplett utbud av bevakningstjänster såsom stationär bevakning, rondering, utryckning och larmcentraltjänster.
Utöver våra grundtjänster har vi specialistkompetens inom fastighetsjour och brandskydd, vilket gör oss till en flexibel och trygg partner för våra kunder.
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, SSF 136 (larmcentral) samt SSF 1063 (bevakningsföretag).
Nu söker vi väktare för behovsanställning i Malmö.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som väktare varierar arbetsuppgifterna åt. Du kommer i första hand arbeta med rondbevakning och larmutryckningar. Vi ser att du har en hög servicekänsla, hög social kompetens samt ansvarskännande.
Eftersom handhavande av tekniska anläggningar sker dagligen måste du vara intresserad av teknik och ha förmåga att förstå tekniska instruktioner.
Det är även meriterande om du har kunskap inom fastighetsjour (t.ex. VVS, El, eller drift och underhåll) då vi har en stor del uppdragsgivare inom det kundsegmentet.
Om dig
Vi förutsätter att du har hög moral med stor känsla för service och en genuin vilja att leverera det kunden förväntar sig. Vidare tror vi att du är flexibel, stresstålig och tar dig an problemlösning med en nyfiken och positiv attityd. Du gillar utmaningar och trivs med att ha ett omväxlande arbete med många bollar i luften. Vi ser gärna att du som söker bor i eller har god kännedom om området. Det är även meriterande om du talar flera språk.
Grundkrav för att ansökan skall behandlas är:
Väktargrundutbildning (minst VU1)
Behärskar det svenska språket i tal och skrift med goda kunskaper i engelska
Flexibel
Serviceinriktad
Stresstålig
Ostraffad
Ordnad privatekonomi
Körkort för bil och gärna ett års erfarenhet av bilkörning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väktare".
(org.nr 556672-8605), http://www.secass.se
Flygplansgatan 1-3 (visa karta
)
200 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Svensson helena.svensson@secass.se 040-6892459
9532030