Väktare deltid
2025-10-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
Väktare - Norrköping
Smart Bevakning Sverige AB söker nu väktare för deltid- och behovsanställning i Norrköping.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete inom säkerhet, där du får möjlighet att växa i en växande organisation - med chans att på sikt utvecklas till heltidsanställning beroende på dina önskemål och kvalifikationer.
Om Smart Bevakning
Smart Bevakning Sverige AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i Östergötland.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt anslutna till Bevaknings- och säkerhetsavtalet.
Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta med väktartjänster, men beroende på kompetens och erfarenhet kan även uppdrag inom ordningshållning, parkeringsövervakning och butikskontroll förekomma.
Erfarenhet av skydds- eller hamnskyddstjänster samt skyddsvakt är meriterande.
Arbetet sker huvudsakligen i Norrköping, men uppdrag kan förekomma i andra delar av Östergötland.
Tjänsterna passar dig som söker flexibilitet i arbetstider och vill kombinera bevakningsuppdrag med annan sysselsättning eller studier.Dina arbetsuppgifter
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Rondering och områdesbevakning
Larmutryckningar och åtgärder
Stationär bevakning
Fastighetsjour och trygghetsjour
Låsning av butiker och serviceuppdrag
Parkeringsövervakning och butikskontroll
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas till heltidsanställning baserat på prestation och vilja
Tillgång till gym och squashhall för anställda
Möjlighet till vidareutbildning inom säkerhetsbranschen
En arbetsmiljö som präglas av samarbete, respekt och utveckling
Krav och kvalifikationer
Giltig väktarutbildning (VU1/VU2) eller annan relevant utbildning (t.ex. OPV, ordningsvakt)
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
God förmåga att hantera stress och agera lugnt i pressade situationer
Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, pålitlig och självständig med hög integritet.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, och kan växla mellan service och auktoritet beroende på situation.
Så ansöker du
Ansökan görs via:
bit.ly/jobbasomvaktare
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smart Bevakning Sverige AB
(org.nr 556628-5333)
Lindövägen 72 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9564482