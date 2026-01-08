Väktare / Butikskontrollant
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker extrapersonal till Göteborg
Svenska Hjältar söker nu väktare/butikskontrollanter för behovsanställning. Hos oss blir du en del av ett professionellt team med engagerade och erfarna kollegor. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som kan agera tryggt, ansvarsfullt och serviceinriktat i olika situationer.
Erfarenhet av bevakningsarbete i publika miljöer och/eller arbete som butikskontrollant är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och pålitlig
Omdömesgill och noggrann
Flexibel och stresstålig
Kommunikativ med god förmåga att bemöta människor
Lugn, stabil och serviceinriktad
Krav för anställning:
Godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Beredd att vid behov genomgå lämplighetstest samt läkarundersökning och/eller drogtest med godkänt resultat
Ostraffad samt ordnad privatekonomi
Meriterande:
Genomförd väktarutbildning (VU1, VU2), butikskontrollant (BK)
Erfarenhet från handel eller butiksmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Svenska Hjältar AB
(org.nr 559249-4198) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Hjältar Jobbnummer
9672660