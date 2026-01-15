Väktare behov till Securitas Gävle
2026-01-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Söderhamn
, Avesta
, Falun
, Bollnäs
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du vara med och göra skillnad? Om du inte redan är utbildad väktare bekostar Securitas din utbildning inför anställning.
Om du inte är färdigutbildad väktare kommer du att erbjudas att gå väktarutbildningen i mars 2026.
Som stationär väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet till någon av våra kunder genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Ofta arbetar du vid entrén till ett större företag och kontrollerar de som passerar in och ut, men du kan även utföra rondering och kameraövervakning. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund. Man arbetar självständigt och under eget ansvar.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Arbetsuppgifterna är högst varierande och som väktare kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men är ofta 12-timmarspass antingen dag eller natt. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Om rollen
Vi är igång årets alla dagar, och passen är vanligtvis 12 timmar - dag eller natt. Dagarna är ofta händelserika och sociala, medan nattpassen ger mer lugn och tid för struktur.
Julia är en kollega som arbetar hos oss idag, så här beskriver Julia sitt jobb hos oss:
"Det bästa med mitt jobb är att jag får möta människor, hjälpa till, lösa problem och känna att jag gör skillnad - varje dag är unik."
Du kommer att bli en del av ett uppdrag där du inte bara skyddar - du skapar förtroende, bygger relationer och bidrar till att våra kunder kan känna sig trygga och fokusera på sin kärnverksamhet.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
För oss är det inte bara dina erfarenheter eller kunskaper som spelar roll - vi bryr oss även om vem du är och för denna roll letar vi efter dig som:
Alltid möter andra med respekt och vänlighet
Har ett skarpt öga för detaljer - och en nyfiken blick på det som händer runt dig
Klarar högt tempo och gillar struktur
Är självständig och trygg i dina beslut
Ser lösningar där andra ser problem
Att du är ärlig, hjälpsam och vaksam ser vi som självklart - det är våra kärnvärden.
Utöver de personliga egenskaperna så ser vi även att du innehar:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Ytterligare information
Vill du vara med och skapa trygghet som känns?
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef: johan.aflarenko@securitas.se
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: veera.peippo@securitas.se
.
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Tjänsten är på behov med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Sista ansökningsdag är 22 januari 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
