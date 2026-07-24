Väktare

Prevaka Security AB / Väktarjobb / Malmö
2026-07-24


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Prevaka Security söker 1-2 st civila butiksväktare. Ser gärna sökanden kvinnliga alt manliga väktare. Saknar ni butikskontrollantutbildning kan vi ev hjälpa till med detta o vi ser er som en blivande medarbetare hos oss på Prevaka.
(slimmad jobbannons) ni som kanske redan arbetar inom handel o söker kompletterande timmar upp till heltid o vem vet kanske full tid framledes, då är Prevaka kanske rätt för er. Vi tar hand om våra anställda o ger dem förutsättningar för en trygg tjänst hos oss rätt utbildning o utrustning mm.
Vi tar inga jobbsamtal per telefon !
Välkomna med ert CV, meritförteckning samt ett kort brev om vem ni är, hur ser era framtidsplaner ut mm.
Välkomna m ansökan via mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: info@prevaka.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Prevaka Security AB (org.nr 556973-6944)
Lagervägen 4, Arlöv (visa karta)
200 39  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10011373

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