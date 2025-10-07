Vakin söker Drifttekniker till Grovavfall, Umeå
2025-10-07
Vill du arbeta med kundkontakt och vara en bidragande roll till återvinning och återanvändning? Tycker du om att arbeta utomhus och ha ett varierande arbete? Då kanske rollen som drifttekniker hos oss är något för dig!
Vi på sektionen Grovavfall är ett härligt gäng på 24 medarbetare som tillsammans arbetar på våra 9 återvinningscentraler i våra ägarkommuner.
Vi arbetar mycket med att medvetengöra våra kunder om möjligheterna till återbruk och återanvändning för att minska avfallet. Det farliga avfall, och annat grovavfall, som kunder behöver slänga hjälper vi till att ta emot och sortera på ett rätt och säkert sätt.
I rollen som drifttekniker hos oss kommer du framförallt att arbeta på våra återvinningscentraler på Gimonäs och Klockarbäcken. Ibland behöver du även arbeta på centralerna i Umeås ytterområden och i våra andra ägarkommuner. Vi arbetar utomhus året runt efter schema, vilket innebär arbete på dagtid, kvällar och helger. Arbetet är i viss mån fysiskt krävande då vi står upp större delen av dagarna och ibland behöver göra tyngre lyft.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt innebära att vara till hjälp för våra kunder som lämnar sitt avfall, både för att ta emot det men även informera om var detta ska sorteras. Vi hjälps åt med att beställa tömning av våra containrar och att hålla våra återvinningscentraler rena, säkra och fungerade. Det innebär allt från lättare reparationer, snöskottning, byte av skyltar och annat underhållsarbete. I rollen ingår även körning av hjullastare och motviktstruck.Kvalifikationer
Du har en 3-årig gymnasieutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Då rollen innebär mycket kundkontakt och inläsning av information och rutiner behöver du kunna uttrycka dig samt läsa och förstå svenska väl.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke med mycket kundkontakt. Det är även meriterande om du har truck- och/eller hjullastarkort, men det är inget krav.
Vi söker dig som har intresset och viljan att hjälpa andra, som är lugn och tillmötesgående i mötet med nya personer. Som person värdesätter du en god och säker arbetsmiljö för dig och dina kollegor. Du samarbetar bra med andra och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar, nätverkande och lärande i arbetet.
Vi satsar på friskvård med en hälsoinspiratör som håller igång oss med pausgympa, mindfulness och olika träningspass. Utöver detta erbjuder vi även en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag. Utöver våra semesterdagar har vi ett arbetstidskonto med ett antal lediga timmar som kan tas ut under året.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
