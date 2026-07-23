Vaken natt vikariat undersköterska
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2026-07-23
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Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu timvikarier till Attendo Vårdbo i Vallentuna. Vårdbo ligger i natursköna delen av Vallentuna. Vårdbo har 33 platser fördelat på 4 avdelningar, 1 somatisk avdelning och 3 demensavdelningar.
Om rollen
Vi söker timvikarie till ett vikariat vaken natt med arbetstid 21:00-07:00 som ersätter tjänstledig personal
Som timvikarie hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder nattetid. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och trygg atmosfär för våra kunder är en stor del i din roll.
Vi ser gärna att du bor i Vallentuna kommun eller i närliggande kommun.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Enkalre städ och tvätt. Hjälpa till med att exempelvis förbereda frukost.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom anhöriga, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta vaken natt inom äldreomsorg. Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Krav att du tidigare arbetat vaken natt
Krav på goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Krav att du bor i Vallentuna kommun eller närliggande kommun
Du är undersköterska med yrkesbevis från socialstyrelsen
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-08-16 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Timvikarie undersköterska
Anställningsform: Timvikarie
Arbetstid: Vaken natt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gruppchef Sara Zanderholm på Sara.zanderholm@attendo.se
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115246-2113600". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Attendo Vårdbo Vallentuna (visa karta
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186 34 VALLENTUNA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
10010285