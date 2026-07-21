Vaken natt sökes till Jakobsberg - ca 75%
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-21
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Vi söker en personlig assistent till en positiv och livsglad kille i 20-årsåldern. Han behöver stöd i sin vardag och söker dig som vill vara en trygg och engagerad del av hans liv – någon som hjälper honom att leva självständigt och fullt ut. Han bor i Jakobsberg tillsammans med sin familj och deras hund.
Om rollen
Arbetet innebär vaken natt, där du är ett tryggt och närvarande stöd genom hela natten. Du följer tydliga nattrutiner, är lyhörd för behov som kan uppstå och har ett lugnt, uppmärksamt arbetssätt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta nattetid – en riktig "nattuggla" som är pigg, ansvarsfull och tycker om att skapa trygghet under dygnets lugnare timmar.
Vem är du
Vi söker en empatisk och lyhörd person med ett lugnt sätt. Du kan ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i team. Erfarenhet är meriterande men inte avgörande – personlighet och engagemang är viktigast.
Du har hög arbetsmoral och tycker om att arbeta med människor.
Du behöver vara flexibel eftersom arbetsplatsen varierar, till exempel mellan hemmet och lantstället i Norrtälje. Det är under högtider och sommarledigheten som kunden befinner sig på landstället.
Du bör inte vara allergisk mot hund, och vi ser gärna att du är vaccinerad eftersom han är infektionskänslig.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Deltid ca 75% - vaken natt
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Rekryteringsprocessen påbörjas omgående och intervjuer sker löpande. Planerad tjänstgöringsstart är omkring vecka 33, eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7591590-2110570". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
177 39 (visa karta
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177 39 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
10008649