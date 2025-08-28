Vaken natt åt 30 årig kvinna

2025-08-28


Jag är en kvinna som söker en assistent som kan arbeta vaken natt heltid. Hos mig arbetar man 12 timmars pass, kl 20:00-08:00, två dagar i veckan och varannan helg. Jag bor lite utanför Uppsala men enbart ett stopp med upptåget och även bra kommunikation med buss.

Jag har aktiv tillsyn på natten då jag kan få epilepsianfall, och jag söker en assistent som trivs med att arbeta vakna nätter. Jag kommunicerar via talet och är gående. Jag vill att du är lyhörd inför mina behov samt ser vad som behöver göras. Tillsammans med Familjeassistans kommer jag att välja ut några kandidater som kommer att få en Teamsintervju och därefter även träffa mig. Den kandidat som jag väljer kommer att gå introduktion tillsammans med en av mina assistenter.

Då vi har stor hund så du kan ej vara allergisk mot pälsdjur.

Viktigt att du är bra på svenska.

Vi är medlemmar i Fremia och följer därav kollektivavtalet mellan Fremia och Kommunal.

Välkommen med din ansökning!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9479646

