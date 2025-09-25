Vaken natt 70 % - Kristianstad
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2025-09-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Höör
, Osby
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en kvinna på 63 år som bor i Kristianstad, som nu söker en personlig assistent som kan jobba vaken natt 70 %. Arbetspassen är förlagda nattid 20:00-08:00.
Jag är en ensamstående mamma med flera vuxna barn men ingen som bor hemma i dagsläget. Jag har en ovanlig genetisk sjukdom som gör att min kropp fungerar sämre och sämre, men jag är fullt verbal och säger vad jag behöver hjälp med och önskar utav av mina assistenter.
Jag söker en snäll, varm, social och omtänksam personlig assistent. Att vara lyhörd och flexibel är också av största vikt. Du bör vara djurvän samt icke päls-allergiker då det finns pälsdjur i familjen. Undersköterskeutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande samt vana av nattarbete sedan tidigare, men personkemin är det viktigaste. Då jag har en känslig lungproblematik söker jag icke rökande assistenter.
Vi kommer endast kontakta kandidater som är aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ber dig söka tjänsten via sökmotorn men har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Katarina på: alexandra.warelius@handihand.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9527351