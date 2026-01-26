Vaken natt 61% med flexibelt schema i Roknäs
2026-01-26
Som personlig assistent kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss blir du en del av Alterfamiljen.
Vill du jobba som personlig assistent?
Vi söker nu någon som är intresserad av en långvarig uppgift som personlig assistent vaken natt åt en kvinna i Roknäs
Tillsammans planerar vi för din inskolning ute på arbetsplatsen, avsikten med inskolningen är att ge dig tillräcklig handledning för att du ska känna dig trygg med de olika arbetsuppgifterna du sedan förväntas utföra i ditt arbete.
Du som söker är trygg, lyhörd, social och påhittig men har även förmågan att vara lugn och stillsam i ditt arbete.
Arbetet som personlig assistent innebär varierande arbetsuppgifter. Hos kunden ingår moment som personlig hygien, påklädning, matlagning och daglig skötsel av hemmet. Du fungerar som kundens förlängda arm, tar vid och hjälper till där funktionsnedsättningen sätter gränser.
Du som tror att arbetet som personlig assistent passar dig är välkommen med din ansökan via mejl till:iza@alterassistans.se
där du kort berättar om dig själv och din arbetslivserfarenhet. Märk din ansökan med
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
