Vägräckesmontörer sökes
Nr.1 Personalpartner AB / Anläggningsarbetarjobb / Borås Visa alla anläggningsarbetarjobb i Borås
2026-07-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du händig och tycker om att jobba utomhus? Då kan du vara vår nästa Vägräckesmontör!Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som Vägräckesmontör kommer du att arbeta i team med att montera vägräcken ute på vägar. Arbetet utgår från Borås, men eftersom din arbetsplats förflyttas kan arbetet komma att bedrivas på annan ort. Detta innebär att övernattning på annan ort förekommer.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har någon form av praktisk utbildning sedan innan, exempelvis byggprogrammet eller likvärdigt. Liknande arbetslivserfarenhet ser vi som ett stort plus. Om du har genomfört utbildning för arbete på väg är detta meriterande, men inget krav. Ett krav däremot är att du har B-körkort.
Du är en arbetsam och positiv person som tycker om att arbeta utomhus i alla väder. Du är en händig person som gillar att arbeta fysiskt och inte är rädd för att ta i när det behövs. Vidare ställer du och dina kollegor i teamet upp för varandra så att ni tillsammans löser dagens uppgifter. Som nämndes ovan kommer du när arbetet kräver att sova borta på annan ort, vilket innebär att du som söker därför har ett privatliv som gör detta möjligt. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Anna Åkesson anna@firstpersonal.se Jobbnummer
9987931