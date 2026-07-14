Vägledande handledare hos Arbete och Etablering
Vellinge Kommun / Socialsekreterarjobb / Vellinge Visa alla socialsekreterarjobb i Vellinge
2026-07-14
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Arbete- och etableringscoach
Vill du arbeta med att stödja, vägleda och motivera individer mot ett mer självständigt liv?
Vi söker nu en arbete- och etableringscoach att ingå i ett fantastiskt team hos Arbete och etablering utförare.
Är du passionerad för att göra en verklig skillnad i människors liv?
Hos oss på Arbete och etablering har du nu chansen att bli en nyckelperson till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som arbete- och etableringscoach arbetar du med att handleda deltagare som står långt från arbetsmarknaden, såsom nyanlända eller individer i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Du vägleder deltagare dagligen i praktiskt arbete på våra arbetsstationer inom snickeri, måleri, syateljé och serviceteam. Arbetsuppgifterna är styrda av kommunala beställningar och deltagarnas kompetens.
I rollen ingår:
• Praktisk handledning och coachning mot självförsörjning
• Motiverande samtal och individuellt anpassat stöd
• Att vara en tydlig och trygg ledare på arbetsstationerna
• Samverkan med interna och externa aktörer
• Administrativa uppgifter vid behov (t.ex. inköp och beställningar)Kvalifikationer
Vi söker en självgående och flexibel medarbetare som är nyfiken och öppen, med stark helhetssyn. Du ser hur organisationens delar påverkar varandra och förstår externa händelsers inverkan. Du är proaktiv och lösningsfokuserad och självständig. Du arbetar självständigt, fattar nödvändiga beslut och anpassar dig lätt till förändrade förutsättningar.
Du är empatisk, trygg i dig själv och har förståelse för de utmaningar målgruppen kan möta. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer som kan uppstå i samverkan med deltagare, arbetsgivare och andra parter. Som lagspelare uppmärksammar du andras synpunkter, utvecklar relationer och bidrar till att förtydliga gruppens arbetsuppgifter och mål.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 , upphör: 2027-01-31 .
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
235 81 VELLINGE Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Enhetschef
Emma Lundh emma.lundh01@vellinge.se +4640425077 Jobbnummer
10002214