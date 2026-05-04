Vägdriftsarbetare
2026-05-04
Vill du vara med och ta hand om Helsingborgs vägar i ett välkoordinerat team? Ansök Peabs nya tjänst som yrkesarbetare.
Peab är Nordens samhällsbyggare med cirka 13 000 medarbetare och lokal närvaro över hela landet. Inom Drift och Underhåll ansvarar vi för att vägar, anläggningar och utemiljöer är tillgängliga och välskötta, varje dag, året om.
Nu söker vi vägarbetare till vårt basunderhållsuppdrag för Trafikverket i Helsingborg. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans hjälps åt och bidrar till säkra och fungerande vägar.
Din vardag hos oss:
Som vägarbetare får du ett omväxlande arbete där du får ta ansvar initiativ. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Drift och underhåll av väg och anläggning.
Vägbesiktningar, kontroller och inventeringar.
Mindre anläggnings- och reparationsarbeten.
Akuta åtgärder för trafiksäkerhet och framkomlighet.
Vinterväghållning - snöröjning och halkbekämpning.
Du utgår från Garnisonsgatan 9 i Helsingborg. Beredskapstjänst ingår enligt avtal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus och som tar ansvar för säkerhet och kvalitet. Du är flexibel, noggrann och lösningsorienterad, du trivs med både självständigt arbete och lagarbete.
Krav för tjänsten:
B-körkort.
3 år vägunderhållserfarenhet under senaste 5 års-perioden.
Arbete på väg, utbildning (APV).
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
God data- och mobilvana.
Meriterande:
C- eller CE-körkort.
Maskinvana.
Erfarenhet inom vinterväghållning.
God lokalkännedom i Helsingborg.
Vi erbjuder:
Hos Peab får du en trygg anställning i ett långsiktigt uppdrag, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där säkerhet, samarbete och ansvar står i fokus.
Kontaktuppgifter:
Frågor om rekryteringsprocessen: Caroline Åkesson, 073-337 21 79, Caroline.E.Akesson@peab.se
Frågor om tjänsten: Emil Andersson, Arbetschef, 073-337 27 15, emil.andersson6@peab.se
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
Emil Andersson emil.andersson6@peab.se
