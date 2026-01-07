Vägarbetare Norrtälje - Vikariat
2026-01-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en vägarbetare inom drift och underhåll till vår etablering i Norrtälje. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som vägarbetare
Är du intresserad av att sköta och underhålla vägar så är detta tjänsten för dig. Arbetet består huvudsakligen i drift- och underhållsrelaterade arbetsuppgifter så som lättare asfaltsåtgärder, skyltarbeten, slåtter och slyröjning under sommartid och snö- samt halkbekämpning under vintern. Utöver det så utför vi ständigt väginspektion för att upptäcka brister och planera samt genomföra åtgärder - allt för att skapa trygga och säkra vägar för våra medborgare. Det gör att du som vägarbetare i Svevia har sommar- och vinterberedskap i din tjänst.
Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid med placering i Norrtälje med start enligt överenskommelse. Normal arbetstid är mån-fre 07:00-16:00, arbete under kväll och natt kan förekomma beroende på vad som händer. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
I vårt arbete att utveckla både vår arbetsgrupp och verksamhet så är du viktig för oss, därför värdesätter vi dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har förmågan att driva och planera ditt arbete självständigt, är engagerad och har viljan att lära och utvecklas inom Svevia och vägbranschen. Du värdesätter och bidrar till en god stämning och värnar om en bra arbetsmiljö samt hög säkerhet. Vi tror att du har en relevant gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet inom entreprenadbranschen med inriktning mot drift och underhåll alternativt anläggningsarbeten. Körkort C och YKB är ett krav för tjänsten. I den här rollen kommer du att arbeta med digitala verktyg och system och vi söker dig som har vanan av och är bekväm med ett digitalt arbetssätt sedan tidigare.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Sista ansökningsdag är 31 januari. Urval görs löpande med uppehåll för jul- och nyårsledighet.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Mikael Ohlsson, mikael.ohlsson@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Talent Acquisition Partner Elna Sandberg, elna.sandberg@svevia.se
.
