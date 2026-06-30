Vågadministratör vikariat
Östra Göinge Renhållningsaktiebolag / Administratörsjobb / Östra Göinge Visa alla administratörsjobb i Östra Göinge
2026-06-30
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Nu söker ÖGRAB en
Vågadministratör (vikariat)
Hållbar utveckling – Klimatsmart - Cirkulär ekonomi
Dessa ord är hörnstenar i vår verksamhet. Både idag och imorgon!
Tjänsten omfattar:
Som vågadministratör kommer du att ha ett varierat och omväxlande arbete och du kommer att ha en stor betydelse för den dagliga verksamheten. Du kommer att arbeta med in- respektive utleveranser av avfall (Hushållsavfall och verksamhetsavfall). Sköta vägningar, samt säkerställa kontroll av underlag och transportdokument. Sköta planeringen av transporter/hämtningar till och från våra återvinningscentraler.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att vara följande:
• In- och utvägningar av lastbilstrafik med stöd av vårt administrativa vågprogram ScanX.Net
• Hantering och administration gällande transport- och transporthandlingar
• Planering av tömningar till och från våra återvinningscentraler
• Registrering av order och fakturaunderlag i vårt affärssystem EDP Future
• Fakturering av externa kunder, verksamhetskunder samt företagskort
• Registrering av kunder i passersystemet ScanX.Net
• Ta fram vågstatistik, rapportunderlag samt registervård
• Telefon- och fysiska kontakter med kunder och leverantörer
• Övriga administrativa sysslor som t.ex. posthantering, uppdatering av rutiner inom verksamheten.
• Löpande kommunikation med Arbetsledare/ÅVC-personal/Entreprenörer/Leverantörer
• Registrering till olika portaler som t.ex. Naturvårdsverket
• Beställning av kontorsmaterial
• Telefonväxel
• Fakturahantering
• Andra förekommande administrativa uppgifter
DIN BAKGRUND
• Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av en liknande roll, har du arbetat inom renhållning eller med transporter är det en fördel.
• Du har goda datorkunskaper i bl.a. Officepaketet och har du arbetat med orderhantering i ett affärssystem, ser vi det som meriterande.
• Du har lätt för att uttrycka dig och har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• Du är positiv, strukturerad, ordningsam och du bemöter våra kunder och leverantörer på ett förtroendefullt och trevligt sätt. Dessutom är du stresstålig och flexibel och van vid att kunna ha många bollar i luften samtidigt.
• Vi är en liten grupp så vi värdesätter att du har lätt för att samarbeta och kan kommunicera med alla personligheter.
• ADR 1.3
Uppdragsform: Föräldravikariat
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 13 månader men kan eventuellt förlängas.
Tid: Start 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Kattarp, Broby
Lönetyp: Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: linda.waltersson@ograb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Renhållningsaktiebolag
(org.nr 556176-1775)
Kattarp 2373c Avfallsanläggningen (visa karta
)
280 60 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge Renhållnings AB Jobbnummer
9984688