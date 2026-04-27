Vågadministratör till Ragn-Sells i Vänersborg
2026-04-27
Är du en person som trivs i en aktiv arbetsmiljö där du får vara mitt i flödet? Gillar du att ha kontakt med människor och kan starta omgående? Då kan det här vara rollen för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en vågadministratör till Ragn-Sells med omgående start i Vänersborg! Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö, med en viktig roll i omställningen mot en mer hållbar framtid.
I den här rollen är du en nyckelperson i det dagliga flödet. Du ansvarar för in- och utvägning av transporter och är en av de första kontaktytorna för chaufförer som anländer till anläggningen. Arbetet är varierande, tempofyllt och passar dig som gillar struktur, noggrannhet och att ha många kontakter under arbetsdagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
In- och utvägning av transporter
Löpande kontakt med chaufförer
Säkerställa att flödet av fordon fungerar smidigt och effektivt
Tjänsten är ett konsultuppdrag via StudentConsulting där du arbetar hos Ragn-Sells i Vänersborg. Uppdraget är på heltid med omgående start och pågår initialt till och med juni, men med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du är en nyfiken och engagerad person som motiveras av att arbeta tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, stresstålig och tar gärna
egna initiativ för att driva arbetet framåt. Då rollen ibland innebär att hantera snabba beslut och varierande ärenden ser vi gärna att du är trygg i dig själv och har förmågan att stå stadigt även i utmanande situationer. Vidare ser vi att du har:
Goda datorkunskaper, särskilt inom Microsoft Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från branschen är mycket meriterande
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Heljestorp 150 (visa karta
)
462 93 VÄNERSBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9877571