Vågadministratör med fokus på service och logistikflöde
OIO Väst AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill sitta i en central roll där människor, transporter och problemlösning ligger i fokus. Din uppgift blir att hålla flödet rullande och agera på avvikelser som kan uppstå under arbetsdagen på företagets expedition.
Om rollenVi söker nu en engagerad konsult till ollen som Vågadministratör hos vår partner i Göteborg. Här blir du en viktig pusselbit i arbetet med att väga transporter, registrera material och hålla koll på att rätt uppgifter hamnar i systemen.
Ditt jobb handlar också mycket om service och struktur, och du ska trivas i en miljö där det händer mycket. Det kan vara om allt från fraktdokument eller lastinstruktioner, till att skapa underlag för fakturor eller kontrollera pris mot avtal. Du kommer dagligen möta leverantörer och kunder i företagets expedition som blandar administrativa uppgifter med service och kundkontakt.
Sammanfattningsvis kommer ditt arbete att innefatta:
Välkomna transporter, väga in/ut fordon och registrera material.
Administrera vägning på distans och lokalt.
Hantera avvikelser.
Skapa följesedlar, kvittenser och administrera körorder.
Hantera frågor via telefon och mejl.
Säkerställa ett smidigt och korrekt flöde av transporter till/från anläggning.
Bidra med service, struktur och koll på detaljer.
Daglig kontakt och samarbete till kollegor på andra avdelningar inkomna ärenden.
Vi söker dig som
Vi söker dig som gillar struktur, trivs i kontakt med människor och får energi av att hjälpa andra. Du är noggrann, kommunikativ och tar gärna initiativ när något behöver lösas. I denna roll ser vi att rätt inställning och driv är avgörande för framgång. Därför kommer vi att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för uppdraget.
Arbetat minst två år i en administrativt roll (gärna inom logistik eller transport).
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem sedan tidigare
Har en noggrann sida (du gillar när siffror och papper stämmer).
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Trivs i en roll där det händer mycket och där teamkänslan är stark.
Är prestigelös och inte har något emot att arbetets fokus kan skifta under dagen.
Kan arbeta på plats varje dag med start 07:00
För att lyckas i den här rollen tror vi att servicekänsla är något du bär med dig naturligt då du möter externa partners, kollegor och kunder med ett leende och tycker det är roligt att vara den som får allt att flyta på.
Samtidigt har du en lugn och stabil sida som gör att du kan behålla fokus även när flera uppgifter kräver din uppmärksamhet samtidigt. Du är nyfiken och lösningsorienterad, inte rädd för att ställa frågor och lära dig nytt, och du har inga problem med att växla mellan datorarbete och direktkontakt med människor.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med start omgående och max 1 månads uppsägningstid. Du blir anställd av OIO och arbetar hos vår kund i Göteborg. Behovet är initialt på 6 månader med chans till förlängning förutsatt att båda parter trivs i samarbetet.
Placering: GöteborgArbetstider: 07:00-16:00 - förväntas arbeta på plats dagligenStart: Omgående Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9891158