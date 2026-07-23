Väg och anläggnings arbetare
Nordisk Byggservice&mark Gruppen AB / Anläggningsarbetarjobb / Järfälla Visa alla anläggningsarbetarjobb i Järfälla
2026-07-23
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Mot bakgrund av pågående och kommande projekt söker vi på Nordisk Byggservice&mark Gruppen nu en anläggningsarbetare. Det är självklart meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom mark- och anläggningsbranschen. Minst lika meriterande i våra ögon är din arbetsmoral, förmågan att samarbeta i grupp, nyfikenheten och viljan att lära sig nya saker samt förmågan att på egen hand lösa arbetsuppgifter. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska även kunna svenska eller engelska språket.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: Nordiskbyggservicemark@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Byggservice&mark Gruppen AB
(org.nr 559443-4622) Jobbnummer
10010398