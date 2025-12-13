Våffleri
ER Accommodation AB / Restaurangbiträdesjobb / Hultsfred Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hultsfred
2025-12-13
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ER Accommodation AB i Hultsfred
Vem vi söker
Du är pålitlig
Du dyker upp i tid, är en lojal och god kollega och medarbetare som gör ditt bästa.
Du är serviceminded
Du sätter gästen i fokus, är social, glad och vill att gästerna trivs.
Du är arbetsam
Du blir taggad av action & högt tempo. Du hittar arbetsuppgifter när det är lugnt och tycker om att ha saker att göra.
Du är en lagspelare
Du gillar att jobba i ett team och att lösa uppgifter tillsammans med andra. Du stöttar och hjälper dina kollegor.Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Förbereder mat - på morgonen förbereder du allt som behövs under serveringstiden. Tillexempel gör du olika röror, våffelsmet, hackar lök och sallad osv. Allt görs efter recept.
Servering - du tillagar våfflor, pizza, bakad potatis, blandar drinkar m.m och serverar gästerna på uteserveringen.
Kassan - du tar emot beställningar från gäster, berättar om våra olika rätter, skopar glass m.m
Rent och trivsamt - du rör dig mycket på uteserveringen och ser till att gästerna har det bra, torkar av bord och stolar samt håller rent och snyggt i kök och café yta.
Städpass i servicehus och stugor delas upp på alla och kommer vara ungefär en gång i veckan.
Lön och arbetstider
Lön enligt kollektivavtal för hotell och restaurang.
Varierande arbetstider, inkluderat kvällar och helger, på omkring 75%, schemat sträcker sig från v.25 - v.33 samt upplärning och möjlighet till extrajobb på helger från maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@hultsfredstrandcamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Våffleri". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ER Accommodation AB
(org.nr 559226-5804), https://hultsfredstrandcamping.se/sommarjobb/
Folkparksvägen 10 (visa karta
)
577 36 HULTSFRED Arbetsplats
Hultsfred Strandcamping Jobbnummer
9643108