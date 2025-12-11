Vafabmiljö söker Enhetschef för Logistikutveckling
Vafabmiljö söker Enhetschef för Logistikutveckling
Gillar du att kombinera strategiskt arbete med nära ledarskap? Här får du leda en kompetent grupp och vara med och skapa framtidens logistiklösningar i en organisation som verkligen vill framåt.
På avdelningen Transport och Logistik arbetar idag omkring 100 medarbetare fördelade på sex enheter. Vi är mitt i en spännande tillväxtresa där vi kommer att växa ytterligare de kommande åren för att möta regionens behov. Avdelningen ansvarar för interna transporter, insamlingstjänster och avfallstransporter för både invånare och företag, och arbetet utförs såväl i egen regi som tillsammans med entreprenörer.
Just nu satsar vi på att ta hem fler transporter i egen regi - och här får du som enhetschef en viktig roll i att forma hur vi arbetar framåt och hur vi utvecklar vår logistikfunktion.
Om rollen
Som chef för enheten Logistikutveckling leder du en grupp på cirka tio specialister och utvecklare. Tillsammans driver ni utvecklingen av vår logistikfunktion genom att analysera flöden, utforma effektiva arbetssätt och utveckla lösningar som stöttar hela organisationen.
Du blir en nyckelperson i arbetet med ruttoptimering, värdeflödesanalyser, processkartläggningar och kapacitetsplanering. En viktig del av rollen är också att förbättra och vidareutveckla våra systemstöd, öka automationsgraden och skapa tydliga verktyg för uppföljning och beslutsfattande.
Du arbetar tätt tillsammans med andra interna enheter och funktioner och våra externa samarbetspartners. Det här är en roll där du både leder och inspirerar - och där du får vara med och bygga upp strukturer och arbetssätt från grunden.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, utveckling och strategi. Du är trygg som chef, samtidigt som du är nyfiken, nära verksamheten och bra på att få med dig människor. Du gillar att hitta smarta lösningar, tänka nytt och skapa en kultur där medarbetare växer och känner arbetsglädje.
Du bygger förtroende genom tydlighet och omtanke och är van att samarbeta brett i en organisation. Att leda i förändring är något du känner dig bekväm med - du har både tålamodet och drivet som krävs för att föra arbetet framåt. Analys och struktur är naturliga delar av ditt arbete, men också dialogen: att lyssna in, förklara, förankra och skapa förståelse.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
Högskoleutbildning exempelvis inom logistik, ekonomi, teknik eller kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av ledarskap med personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar.
Flerårig erfarenhet av logistik, transport, produktion eller liknande driftnära område.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Erfarenhet av upphandlingar, avtal, leverantörskontakter och avtalsuppföljning. Gärna inom LOU.
Erfarenhet av förändringsledning och utveckling av team.
Mycket god datorvana och kunskaper i Office 365.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från avfalls- eller återvinningsbranschen.
Kunskap om kvalitetsledningsmetoder som Lean, Six Sigma eller liknande.
Erfarenhet av projektledning och arbete med optimerings- eller GIS-baserade program.
Erfarenhet av att driva projekt inom exempelvis ruttoptimering, kapacitetsplanering eller systemutveckling.
Erfarenhet av affärssystem.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Läs mer om våra förmåner här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering i Västerås. Resor inom regionen förekommer.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer dock att hålla annonsen öppen till sista ansökningsdag 31 december 2025 och gå igenom samtliga ansökningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Nyfiken på att veta mer om oss?
Läs mer på vår karriärsida: https://vafabmiljo.cruitive.com
Emelie Olsson
HR-GeneralistEmelie.Olsson@vafabmiljo.se
073 702 85 54
Cathrine Mellgren
Avdelningschef Transport och LogistikCathrine.Mellgren@vafabmiljo.se
Anna Helsing
Facklig representant VisionAnna.Helsing@vafabmiljo.se Ersättning
