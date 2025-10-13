Vafabmiljö söker en junior Servicemedarbetare
2025-10-13
Vafabmiljö söker en junior servicemedarbetare
Gillar du att köra bil och ge god service? Trivs du med att hjälpa andra och skapa ordning i en varierande vardag med många kontakter?
Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra till ett gott samarbete och växa in i rollen, det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas så vi lär dig resten.
Oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller har arbetat några år finns nu chansen att bli servicemedarbetare hos oss på avdelningen Transport Logistik, inom enheten Transport Service. Här får du jobba i sammansvetsat gäng med fokus på laganda, digitalisering och effektivisering.
Dina närmaste kollegor arbetar i olika roller som servicemedarbetare, smeder, mekaniker, lastväxlarchaufförer, koordinatorer och arbetsledare. Tillsammans ansvarar enheten för hantering av kärl och påsar, containerregister samt underhåll och taggning av kärl.
Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag!
Om rollen
I rollen utgår du från vårt huvudlager i Västerås, där lager och verkstad ligger i nära anslutning. Stora delar av arbetsveckan spenderas genom olika serviceärenden hos våra kunder, vilka är allt från privatpersoner till bostadsrättsföreningar och verksamheter. Vi arbetar i hela Vafabmiljös region, som omfattar Västmanland, Enköping och Heby. Det innebär att du får en aktiv vardag med stor frihet under ansvar.
Du kommer bland annat att arbeta med tillsyn och kvalitetskontroller av utrustning hos våra kunder, vilket ställer krav på att du trivs i en serviceinriktad roll och har förmåga att leverera service av högsta kvalitet.
Arbetet innebär utkörning och inhämtning av utrustning eller reparation och underhåll. Du inventerar lager, arbetar med godsmottagning samt distribution av gods inom våra anläggningar.
Du bidrar till en ordningsam arbetsmiljö i lagret samt de fordon du kommer att arbeta med.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverera, byta ut eller underhålla kärl och avfallspåsar hos hushåll eller företag.
Se till att kärlen är i gott skick (reparera, förbereda för rengöring, byta ut vid behov).
Inventering av lager, godsmottagning och distribution.
Bidra till god arbetsmiljö i genom att efterhålla hög standard på såväl lager som fordon.
Vem är du?
Som person är du trygg, uppmärksam och professionell i mötet med både kollegor och kunder. Rollen passar dig som är flexibel, gillar att hitta lösningar och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Arbetet kräver struktur och god planeringsförmåga, och vi värdesätter ett engagemang för att leverera bra resultat i tid.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
Avslutad gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort A2
B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Aktuell erfarenhet av att arbeta med kundbemötande
Erfarenhet från liknande verksamhet inom avfallshantering eller logistik
Talar fler språk än svenska
Truckkort B1 och B2
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö.
Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Du utgår ifrån vårt huvudlagret som ligger på Voltmätargatan 6, Västerås. Arbetstiderna är 7.00-16.00 med start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering söker vi en ny kollega.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag genom att bifoga CV och besvara urvalsformuläret under "Sök jobbet".
Sista dag att ansöka är 26 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vafabmiljö om mångfald:
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort. Vi vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det ger.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Klicka vidare här: https://vafab.cruitive.com/
Caroline Keijser
Enhetschef Transport ServiceCaroline.Keijser@vafabmiljo.se
021 39 35 31
Malin Nilsson
Rekryteraremalin.nilsson@vafabmiljo.se
072 - 143 56 99 Ersättning
