Vafabmiljö söker Affärsutvecklare

Som affärsutvecklare hos Vafabmiljö får du möjlighet att driva förändring och skapa affärer som gör skillnad. Rollen passar dig som trivs i ett sammanhang där idéer blir till handling, där du får utforska nya marknader, bygga samarbeten och utveckla lösningar som bidrar till både affärsnytta och hållbarhet.
Tillsammans med kollegor inom organisationen arbetar du för att hitta smartare sätt att ta tillvara resurser och skapa värde för kunder, leverantörer och Vafabmiljö. Här finns utrymme att tänka nytt, testa idéer i praktiken och vara en drivande kraft i utvecklingen mot framtidens cirkulära affärer.
"Vi utvecklar lönsamma och cirkulära affärer som stärker våra kunders konkurrenskraft - tillsammans skapar vi det hållbara samhället." - Arild Bye, Enhetschef Marknad.
Om rollen
Rollen som affärsutvecklare innebär att utveckla Vafabmiljös arbete med lönsamma, hållbara och framtidssäkra affärer. Arbetet omfattar att identifiera och driva nya möjligheter, samarbeten, marknader och tjänster i nära dialog med kunder och leverantörer. Uppdraget är att säkerställa att vi levererar tjänster som motsvarar kundernas behov, samt att initiera och delta i större affärsprojekt som bidrar till utveckling och effektivisering.
En central del av rollen är att utveckla och paketera erbjudanden som skapar långsiktig nytta och hållbarhet för våra stora kunder. Som ansvarig för våra stora kunder förväntas du att driva affärerna framåt, hitta nya affärsmöjligheter, stärka samarbeten och säkra hög kvalitet i leveransen.
Arbetet innebär också att vårda och vidareutveckla relationer med strategiska kunder, bygga gemensamma planer och skapa förutsättningar för långsiktiga och affärsmässiga partnerskap.
Rollen inkluderar att leda affärsteam, representera förbundet i frågor som rör jord-, schakt- och masshantering och bidra till en professionell dialog med både interna och externa parter.
Tillsammans med kollegor genomförs omvärlds- och marknadsanalyser för att hitta nya vägar som stärker Vafabmiljös konkurrenskraft. Arbetet handlar även om att utveckla rutiner, processer och affärsmodeller som skapar värde för kunder och leverantörer, samt att bidra till att verksamheten når sina ekonomiska, kvalitativa och miljömässiga mål.
Vem är du?
Vi söker en affärsutvecklare som trivs i mötet med människor och har en naturlig förmåga att bygga och utveckla goda kundrelationer. Nyfikenhet och engagemang präglar ditt arbetssätt - du vill förstå verksamheten på djupet, ser möjligheter där andra ser hinder och vågar pröva nya vägar för att skapa resultat.
Samarbete och prestigelöshet är centrala delar och du har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. Samtidigt har du en stark egen drivkraft och tar ansvar för att driva processer framåt.
Du kombinerar tydlig målfokusering med struktur och noggrannhet, vilket gör att du kan växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande. Rollen passar den som uppskattar att arbeta i team, men också trivs med att självständigt leda initiativ mot tydliga resultat.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom försäljning och/eller affärsutveckling, alternativt annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av B2B-försäljning, KAM eller motsvarande kommersiellt arbete.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
God kunskap i Office-paketet.
B-körkort, manuell.
Det är meriterande om du även har:
Speciellt värdefullt: Erfarenhet från entreprenadbranschen, med förståelse för branschens processer och affärsmodeller.
Dokumenterad erfarenhet av att driva projekt, från planering till genomförande och uppföljning.
Erfarenhet från avfalls- eller återvinningsbranschen.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Läs mer om våra förmåner här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering på Huvudkontoret Navet, Gasverksgatan 7 i Västerås.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 6 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Läs mer på vår karriärsida: https://vafabmiljo.cruitive.com
Arild Bye
Enhetschef Marknadarild.bye@vafabmiljo.se
021-39 92 93
Malin Nilsson
RekryterareMalin.Nilsson@vafabmiljo.se
072 - 143 56 99 Ersättning
