Vadstena kommun söker en Ekonomiassistent på 75%
Vadstena kommun, Ekonomiavdelningen / Ekonomiassistentjobb / Vadstena Visa alla ekonomiassistentjobb i Vadstena
2026-06-03
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Om arbetsplatsen
Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Vill du veta mer om oss?
Läs mer om oss på www.vadstena.sePubliceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Till hösten utökar vi vår ekonomiavdelning med en ekonomiassistent på 75 %. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du blir en viktig del av ekonomiavdelningens dagliga verksamhet och får möjlighet att arbeta brett inom ekonomiadministration.
Som ekonomiassistent kommer du att vara delaktig i flera av våra ekonomiska processer och ha en central roll i det löpande arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att hantera kund- och leverantörsreskontra, kontera leverantörsfakturor, bokföra in- och utbetalningar samt ansvara för fakturering. Du kommer även att arbeta med kassaredovisningar, avstämningar, löpande bokföring och andra administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning och med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, samt flerårig erfarenhet av liknande arbeten i närtid. För tjänsten krävs det att du har god kunskap i svenska och kan kommunicera mycket väl i både tal och skrift. Du har god datorvana, systemerfarenhet och goda kunskaper i Excel.
Som person är du noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov. Du är tillmötesgående i ditt förhållningssätt och nyfiken på att lära dig nya saker och tar egna initiativ. Du tycker om att samarbeta och att ge god service till våra medborgare.Övrig information
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi ett löpande urval, vilket innebär att kandidater kan bli kontaktade innan sista ansökningsdatum har passerat. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329474". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Kommun
(org.nr 212000-2825)
592 80 VADSTENA Arbetsplats
Vadstena kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Birgitta Calén birgitta.calen@vadstena.se 010-2347164 Jobbnummer
9944113