Vaccina söker sjuksköterskor på heltid & deltid för vaccinering - Vaccina AB - Sjuksköterskejobb i Skellefteå

Vaccina AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå2021-04-11Är du redo för nya utmaningar och vill få chansen att jobba i ett snabbt växande företag med goda möjligheter att utvecklas? Just nu söker vi förstärkning av flera sjuksköterskor som vill vara med i kampen mot covid-19.2021-04-11Docty, med varumärkena Vaccina och Dermly, etablerar framtidens digifysiska vård. Vi har under senaste året haft en kraftig tillväxt och är idag ett bolag med 15 internt anställda på huvudkontoret i Stockholm och 300 anställda vårdutförare (sjuksköterskor och undersköterskor) runtom i landet. Stort strategiskt fokus ligger just nu på våra hälsotjänster kopplade till covid-19, i form av antikroppstester och utfärdande av reseintyg i samarbete med resebranschen.Vi tar nu nästa kliv i vår resa genom att bredda tjänsteutbudet till andra digifysiska primärvårdstjänster samt förbereder oss för ytterligare satsningar inom tjänster såsom covid-vaccination.Som sjuksköterska hos Vaccina kommer du att få vara med i kampen mot covid-19 genom att utföra vaccinationer på våra patienter. Som heltidsanställd arbetar du 40 timmar i veckan. En timanställning hos Vaccina innebär att du arbetar de tider som passar dig utifrån din andra huvudsakliga sysselsättning. Schemat är inte fastställt ännu men du bör vara beredd på att arbeta vardagar och helger.Vem söker vi?Vaccina söker legitimerade sjuksköterskor och som har någon typ av erfarenhet av vaccination. Vaccina lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för denna tjänst är det viktigt att vara flexibel, serviceminded och självgående. Du trivs också med att skapa kontakt med människor och är engagerad i ditt arbete.Du är legitimerad sjuksköterska.Du är van och känner dig trygg med att arbeta självständigt.Du är trygg i din yrkesroll och levererar bra service och patientbemötande .Du behärskar flytande svenska och engelska i både tal och skrift. Andra språk är meriterande.För deltidstjänst är det även ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.Meriterande:Du är distriktssköterska.Du är barnsjuksköterska.Du har utöver grundutbildningen även utbildning i vaccination.Vi erbjuderSom anställd sjuksköterska hos Vaccina erbjuds du en fördelaktig lönemodell, möjlighet till ersättning för restid och ett stort socialt utbyte genom att du ständigt träffar nya människor. Du ges också möjligheten att vara med och bidra till kampen mot Covid-19.Övrig information:Omfattning: Heltid samt timanställning vid sidan av annan huvudsaklig sysselsättning.Arbetstid: Vardagar och helger.Start: April och framåt.Vid frågor kontakta oss på: rekrytering@vaccina.se Du kan läsa mer om Vaccina på deras hemsida; www.vaccina.se Vaccina anställer löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-12Vaccina AB5683642